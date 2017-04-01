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‘‘Bir Deli Sevda’’
‘‘Bir Deli Sevda’’

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL ZENGİN OLDU!!!

 

 ‘‘Bir Deli Sevda’’ dizisinin başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil ilk defa canlandırdığı zengin işadamı ‘‘Mehmet Gökdeniz’’ karakteriyle 5 Nisan Çarşamba 20.00’da sevenleriyle buluşuyor…

 

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ‘‘İlk defa zengin bir işadamını oynuyorum benim için farklı bir rol… Dik durmam gerekiyor J ’’ dedi.

 

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği ‘‘Bir Deli Sevda’’nın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Senaryosunu Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı ‘‘Bir Deli Sevda’’ dev kadrosuyla 2017’nin iddialı projelerinden olmaya aday… Seyircisiyle buluşma heyecanı yaşayan, ‘‘Bir Deli Sevda’’ dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

 

 ‘‘Bir Deli Sevda’’nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı dizide usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can’da yer alıyor.

 

Hikaye;

Bahar (Cansu Tosun), İstanbul’un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak’ta annesi Nermin’le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar’ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal’in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet’e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet’in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar’ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

📆 04 Nisan 2017 Salı 16:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
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15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
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