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Maltepeliler Çanakkale turunda
Maltepeliler Çanakkale turunda

Maltepe Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri devam ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçilerek Kilitbahir’e ulaşıldı. Rehberler savaş cephelerinin ve zaferin yaşandığı yerleri vatandaşlara anlattı. Namazgah ve Hamudiye tabyası hakkında bilgi verildi. Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın, Eceabat ilçesi Kilit Bahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dua edildi.

Çanakkale ruhunu yaşadılar

Maltepeliler, Çanakkale destanının yazıldığı toprakları görmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, “Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği bu gezi programında, vatanın kurtuluşu için yüz binlerce şehidin gözünü kırpmadan canını feda ettiği Çanakkale Şehitliği’ni ve tarihin ayak izlerini taşıyan diğer mekanları gördük. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle andık. Her vatandaşın ve yeni kuşakların buraları görmesi gerekiyor. Çanakkale’de yaşanan birlik ve beraberlik ruhunu bu topraklarda yaşadık. Bu geziyi düzenleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

📆 04 Nisan 2017 Salı 14:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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