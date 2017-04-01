Maltepeliler Çanakkale turunda

Maltepe Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri devam ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçilerek Kilitbahir’e ulaşıldı. Rehberler savaş cephelerinin ve zaferin yaşandığı yerleri vatandaşlara anlattı. Namazgah ve Hamudiye tabyası hakkında bilgi verildi. Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın, Eceabat ilçesi Kilit Bahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dua edildi.

Çanakkale ruhunu yaşadılar

Maltepeliler, Çanakkale destanının yazıldığı toprakları görmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, “Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği bu gezi programında, vatanın kurtuluşu için yüz binlerce şehidin gözünü kırpmadan canını feda ettiği Çanakkale Şehitliği’ni ve tarihin ayak izlerini taşıyan diğer mekanları gördük. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle andık. Her vatandaşın ve yeni kuşakların buraları görmesi gerekiyor. Çanakkale’de yaşanan birlik ve beraberlik ruhunu bu topraklarda yaşadık. Bu geziyi düzenleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.