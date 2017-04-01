O banka şubesine geçmiş olsun ziyareti

Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’la birlikte Kaynarca Mahallesi’nde soyulmak istenen ve silahlı çatışmanın yaşandığı banka şubesini ziyaret eden Başkan Şahin, Şube Müdiresi Şenay Alioğlu ve tüm çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Müdüre Şenay Alioğlu’ndan bilgi alan Başkan Şahin: “Başta silahlı çatışma sırasında yaralanan güvenlik görevlisi kardeşimiz olmak üzere tüm çalışanlara çok geçmiş olsun.” dedi.
Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda biri kadın iki soyguncu tarafından soyulmak istenen banka şubesinde bir kadın müşteri rehin alınmış, soygunculardan birini yaralayan güvenlik görevlisi de çıkan çatışmada karnından yaralanmıştı. Güvenlik görevlisi hastanede tedavi altına alınırken, bankayı soyamadan kaçan ve karı koca oldukları belirlenen iki soyguncu da bir süre sonra gittikleri hastanede yakalanmıştı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|31
|18
|10
|3
|48
|19
|+29
|64
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|31
|15
|11
|5
|53
|31
|+22
|56
|4
|Çorum Bld.
|32
|15
|9
|8
|43
|25
|+18
|54
|5
|Ankara Demirspor
|31
|13
|13
|5
|48
|32
|+16
|52
|6
|Gölcükspor
|31
|12
|11
|8
|36
|34
|+2
|47
|7
|Van Bş. Bld.
|32
|11
|11
|10
|31
|35
|−4
|44
|8
|Bayburt GÖİ
|31
|11
|10
|10
|38
|33
|+5
|43
|9
|Kızılcabölükspor
|32
|10
|12
|10
|33
|36
|−3
|42
|10
|24 Erzincanspor
|31
|10
|11
|10
|33
|30
|+3
|41
|11
|Erzin Bld.
|32
|10
|9
|13
|33
|44
|−11
|39
|12
|Kozan Bld.
|31
|9
|11
|11
|34
|38
|−4
|38
|13
|Tekirdağspor
|31
|8
|11
|12
|28
|40
|−12
|35
|14
|Karacabey Birlikspor
|31
|8
|8
|15
|50
|52
|−2
|32
|15
|Kartalspor
|31
|9
|5
|17
|27
|39
|−12
|32
|16
|Cizrespor
|32
|7
|11
|14
|22
|41
|−19
|32
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|31
|7
|9
|15
|38
|47
|−9
|30
|18
|Kütahyaspor
|31
|6
|11
|14
|34
|55
|−21
|29
|19
|Manavgatspor
|31
|4
|13
|14
|23
|47
|−24
|25
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