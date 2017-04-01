O banka şubesine geçmiş olsun ziyareti

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Kaynarca’da geçtiğimiz hafta soygun girişiminin yaşandığı banka şubesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak “Dileğimiz, böyle üzücü olayların bir daha asla yaşanmaması.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yaman’la birlikte Kaynarca Mahallesi’nde soyulmak istenen ve silahlı çatışmanın yaşandığı banka şubesini ziyaret eden Başkan Şahin, Şube Müdiresi Şenay Alioğlu ve tüm çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Müdüre Şenay Alioğlu’ndan bilgi alan Başkan Şahin: “Başta silahlı çatışma sırasında yaralanan güvenlik görevlisi kardeşimiz olmak üzere tüm çalışanlara çok geçmiş olsun.” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda biri kadın iki soyguncu tarafından soyulmak istenen banka şubesinde bir kadın müşteri rehin alınmış, soygunculardan birini yaralayan güvenlik görevlisi de çıkan çatışmada karnından yaralanmıştı. Güvenlik görevlisi hastanede tedavi altına alınırken, bankayı soyamadan kaçan ve karı koca oldukları belirlenen iki soyguncu da bir süre sonra gittikleri hastanede yakalanmıştı.