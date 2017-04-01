Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Kültür-Sanat, Maltepe, Manşet » Aşık Mahzuni Şerif Maltepe’de anıldı
Aşık Mahzuni Şerif Maltepe’de anıldı
Aşık Mahzuni Şerif Maltepe’de anıldı

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif anıldı.

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programının sunumunu, oğlu Ali Mahzuni yaptı.

 

Aşık Mahzuni Şerif’in, ozanlık geleneğinin son halkalarından biri olduğuna dikkat çeken Ali Mahzuni, “Aşık Mahzuni Şerif, yokluğun girdabının, sıkıntının azabının yaşandığı bir ortamda doğup büyüdü. 9-10 yaşında çalmaya başladığı sazı acıların, sızıların, dertlerin avazı oldu. Halk adamıydı. Bir toplum neferi olarak hareket etti ve memleket sevdasını dile getirdi” dedi.

 

Ünlü ozanın 1963 yılında ilk albümünü yaptıktan sonra diyar diyar gezdiğini ifade eden Ali Mahzuni, “Kendisi tasavvufla başlayan bu yolda, toplumun yaşadığı eziyetlere duyarsız kalamadı. Yürek olarak Pir Sultan Abdal, mazlumiyet olarak Aşık Veysel, avaz olarak Davut Sulari’ydi. 12 Mart 1971 muhtırasında yaşananlara Mevlam gör diyerek iki göz vermiş dedi. O gözler zindanlarda karartılmaya çalışılsa da, yiğit kuru soğana muhtaç edilse de, Mahzuni Şerif susmamış devam etmiş” diye konuştu. Halk müziği sanatçısı ve ozan Hüseyin Uğurlu ise Aşık Mahzuni Şerif’in türkülerini okumanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, anma programına ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.

 

Ali Mahzuni, 453 plağı, 58 kasedi ve yayınlanmış 8 adet kitabı bulunan ünlü ozanın eserlerinden bir kısmının çıkış öykülerini dinleyicilerle paylaştı. Sanatçı Hüseyin Uğurlu ise anlatımın ardından ünlü ozana ait aralarında “Nenni Bebek”, “Oy Bizim Eller”, “Yuh Yuh”, “Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş” , “Kirvem Bu Yıl Dağlarda” isimli eserlerinin de bulunduğu türkülerinden ve deyişlerinden örnekler seslendirdi.

📆 04 Nisan 2017 Salı 13:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

BAĞLANTILAR

Sancaktepe şimşek Belediye maltepe meclis anma futbol cocuk proje oz Eğitim ak ahmet sadi pendik kartalspor GÜNCEL yeni kartalda kaza Sağlık sultanbeyli mehmet kadikoy parti turkiye gunu baskani Spor mac tuzla koleji merkezi baskan chp huseyin istanbul yazici ziyaret yardim belediyesi mutlu universitesi Altinok kartal