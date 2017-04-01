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Kartal Gazetesi » Belediye, Kültür-Sanat, Maltepe, Manşet » “Gönül Penceremden” sergisi TSKM’de açıldı
“Gönül Penceremden” sergisi TSKM’de açıldı
“Gönül Penceremden” sergisi TSKM’de açıldı

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki sanat etkinlikleri, Nazan Berbercioğlu’nun “Gönül Penceremden” isimli tezhip ve minyatür sergisiyle başladı. 12 yıllık çalışmalarını eserlerine yansıtan sanatçının sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergide eski bir süsleme sanatı olan ve  “Altınlanmak” anlamına gelen tezhip sanatının, birbirinden özgün eserleri ve geometrik formları, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Berbercioğlu’nun çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resim sanatı olan minyatür sanatının en güzel örneklerine yer verdiği çalışmaları da sergilendi. Geleneksel Türk el sanatlarını, yeni kuşaklara tanıtarak yaşatılmasını da amaçlayan sergideki eserler, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Sergi, 9 Nisan’a kadar  ziyarete açık olacak.

📆 04 Nisan 2017 Salı 12:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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