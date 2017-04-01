“Gönül Penceremden” sergisi TSKM’de açıldı

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki sanat etkinlikleri, Nazan Berbercioğlu’nun “Gönül Penceremden” isimli tezhip ve minyatür sergisiyle başladı. 12 yıllık çalışmalarını eserlerine yansıtan sanatçının sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergide eski bir süsleme sanatı olan ve “Altınlanmak” anlamına gelen tezhip sanatının, birbirinden özgün eserleri ve geometrik formları, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Berbercioğlu’nun çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resim sanatı olan minyatür sanatının en güzel örneklerine yer verdiği çalışmaları da sergilendi. Geleneksel Türk el sanatlarını, yeni kuşaklara tanıtarak yaşatılmasını da amaçlayan sergideki eserler, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Sergi, 9 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.