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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin temeli atıldı
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin temeli atıldı

Beykoz Belediyesi tarafından yapılacak olan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin temeli törenle atıldı.

Kültür Merkezinin temel atma törenine İstanbul AK Parti Milletvekili Hurşit Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve vatandaşlar katıldı. Beykoz’un doğal güzellikleri kadar, sahip olduğu tarih ve kültür mirasıyla da çok ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yücel Çelikbilek, “İlçemizin turizm ve eğitim vizyonuna uygun olarak tarihi eserlerimizi ihya ediyoruz. Sadece ihya etmekle kalmıyor bu eserlerimizi de ilçe sakinlerimizin hizmetine açıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol çerçevesinde burada Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ni kurarak onu ve eserlerini tanıtacağız ve kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

 

Beykoz merkezde bulunan tarihi bina aslına uygun inşa edilerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi olarak ilçeye kazandırılacak. Merkezde hem kurs ve kültür çalışmaları yapılacak hem de yeni nesiller Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri ve milli mücadeleye katkılarını kapsamlı şekilde görme imkanı bulacak. Kültür merkezinin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

📆 04 Nisan 2017 Salı 11:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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