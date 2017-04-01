Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin temeli atıldı

Beykoz Belediyesi tarafından yapılacak olan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin temeli törenle atıldı.

Kültür Merkezinin temel atma törenine İstanbul AK Parti Milletvekili Hurşit Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve vatandaşlar katıldı. Beykoz’un doğal güzellikleri kadar, sahip olduğu tarih ve kültür mirasıyla da çok ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yücel Çelikbilek, “İlçemizin turizm ve eğitim vizyonuna uygun olarak tarihi eserlerimizi ihya ediyoruz. Sadece ihya etmekle kalmıyor bu eserlerimizi de ilçe sakinlerimizin hizmetine açıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol çerçevesinde burada Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ni kurarak onu ve eserlerini tanıtacağız ve kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Beykoz merkezde bulunan tarihi bina aslına uygun inşa edilerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi olarak ilçeye kazandırılacak. Merkezde hem kurs ve kültür çalışmaları yapılacak hem de yeni nesiller Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri ve milli mücadeleye katkılarını kapsamlı şekilde görme imkanı bulacak. Kültür merkezinin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.