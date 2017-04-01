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Tuzla’da üretilen gemiler rotasını dünyaya çevirdi
Tuzla’da üretilen gemiler rotasını dünyaya çevirdi

İstanbul Tuzla’daki tersanelerde üretilen askeri lojistik gemiler ve römorkörler rotasını dünyaya çevirdi.

Danimarka ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye gemi ihraç etmede ivme gittikçe yukarıya doğru yükseliyor. Hükümetin Türkiye’de denizciliği hareketlendirmek için attığı adımlar sektöre olumlu yansıyor. Tersaneler için sağlanan devlet teşvikleri, tersane izinlerinin 49 yıllığına çıkarılması gibi teşvikler sonucu denizcilik sektöründe yukarı yünlü bir hareketlenme kazanıldı. Römorkör (Tug Boat) üretiminde dünyada üst sıralarda yer alan Sanmar Tersanesi ve petrol arama platformu destek gemisi ve Askeri Savunma Sanayisine yönelik çalışmalarını sürdüren Selah Tersanesi 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı öncesinde kapılarını basın mensuplarına açtı.

 

Türkiye’den Danimarka’ya acil kurtarma gemisi

 

Sanmar Tersanesi’nde üretilen ve 360 derece dönme kabiliyetine sahip ‘Svitzer Pacuare’ isimli römorkör, Danimarka’ya ihraç edilmek üzere bekletiliyor. 6 milyon dolara satılan römorkörün acil durumlarda 300 bin tonluk gemileri çekebilecek kapasitede olduğu öğrenildi.

 

Savunma sanayi ve enerji sanayisine yönelik gemi inşasında dünyanın sayılı tersaneleri arasında yer alan Selah Tersanesi’nde ise Mayıs ayında İtalya’ya ihraç edilecek Askeri lojistik Gemisi sergilendi. 90 metrelik bu geminin içinde acil yoğun bakım ünitesinden helikopter platformuna, acil iniş pistinden seyyar itfaiyeye kadar herşey bulunmakta.

 

Selah Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Selah konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Bu gemimiz yapmış olduğumuz serinin 14’üncüsü oluyor. Önümüzdeki ay İtalya’ya teslim edilecek. İtalya’ya toplamda 14 tane benzeri gemi ihraç ettik. Bunların özellikler açık denizlerde lojistik destek gemisi. Açık denizlerde petrol platformlarına veya kablo döşemede destek verme niteliğine sahip. Aynı zamanda onlara personel, yakıt, yiyecek ikmallerini sağlayan bu tür hizmetleri veriyor. İçersinde herhangi bir yaralanmalara karşı bakım üniteleri var. Bunlar bulunduğu yerde uydudan aldığı sinyal ve verilerle denizin ortasında, rüzgarda, dalgada pozisyonunu sabit koruyabiliyor. Bunlar çok amaçlı destek gemileri. Bunlardan bir eşini Kuzey Denizi’nde Hollanda Deniz Kuvvetleri arama ve kurtarma çalışmalarında kullanıyor. Yine aynı firma İngiltere ile ikincisini görüşüyor”.

 

Gemi inşa sürelerinin 16 ayı bulabildiğine dikkat çeken Selah, “Bu gemini inşası 16 aya kadar sürebiliyor. Nitekim bunu da 16’ncı ayın sonunda teslim etmiş olacağız. Ama bizdeki inşa süresi 8 ile 12 ay arasıdır. Şuanda tersanemizde fiilen çalışan sayısı 450’dir. 120’ye yakın beyaz yakalı arkadaş çalışıyor. Aynı anda toplam 4 gemi inşa edebiliyoruz. Yerli malzemeleri tercih ediyoruz jeneratör de dahil olmak üzere, vinçlerimiz yerli, ırgatlar, kablolar, borular hepsi yerli” dedi.

📆 04 Nisan 2017 Salı 10:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
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17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
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