Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Kartal’lı Kadınların Desteği Oldu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde kurulan Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Öfke Kontrolü’ konulu seminer, bu kez Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartallı 41 kadının katıldığı seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolog Ziya Berberoğlu, hepimizin zaman zaman yaşadığı öfke duygusunun insani bir duygu olduğunu hatırlatarak öfkeyi problem haline getiren şeyin, bu duygunun ifade ediliş biçimi olduğunu vurguladı. Seminerde katılımcılara, öfke duygusunun doğası, öfkeyle ilgili yanlış bilinenler, öfkenin nedenleri ve öfke duygusuyla doğru baş etme yolları ile ilgili bilgi verildi.

Seminerin sonunda katılımcılara, Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nde el emeğiyle üretilen sabunlar hediye edildi.

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Başkan Altınok Öz’ün yaptığı çalışmalar sonucunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak 2010 yılında ilk olarak Hürriyet Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Daha sonra Kartallı kadınların erişimini kolaylaştırmak amacıyla mahallelerde şubeler şeklinde yaygınlaştırıldı. Soğanlık şubesinden sonra bu yıl da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yeni bir şube faaliyete geçti. Kartallı kadınlar, 7 yıldır bu merkezde, kendileri ve çocukları için psikolojik destek alarak, bir çok farklı alanda düzenlenen eğitim ve seminer çalışmalarına katılarak ve ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık alarak faydalanabiliyor.

Kadın Danışma Merkezi tarafından Nisan ayında ‘Yetişkinler için Etkili İletişim ve Çocuklarla İletişim’ konularında gerçekleştirilecek seminerler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen kadınlar için iletişim:

(0216) 280 64 06