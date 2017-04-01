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Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Kartal’lı Kadınların Desteği Oldu
Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Kartal’lı Kadınların Desteği Oldu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde kurulan Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Öfke Kontrolü’ konulu seminer, bu kez Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartallı 41 kadının katıldığı seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolog Ziya Berberoğlu, hepimizin zaman zaman yaşadığı öfke duygusunun insani bir duygu olduğunu hatırlatarak öfkeyi problem haline getiren şeyin, bu duygunun ifade ediliş biçimi olduğunu vurguladı. Seminerde katılımcılara, öfke duygusunun doğası, öfkeyle ilgili yanlış bilinenler, öfkenin nedenleri ve öfke duygusuyla doğru baş etme yolları ile ilgili bilgi verildi.

Seminerin sonunda katılımcılara, Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi’nde el emeğiyle üretilen sabunlar hediye edildi.

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Başkan Altınok Öz’ün yaptığı çalışmalar sonucunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak 2010 yılında ilk olarak Hürriyet Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Daha sonra Kartallı kadınların erişimini kolaylaştırmak amacıyla mahallelerde şubeler şeklinde yaygınlaştırıldı. Soğanlık şubesinden sonra bu yıl da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yeni bir şube faaliyete geçti. Kartallı kadınlar, 7 yıldır bu merkezde, kendileri ve çocukları için psikolojik destek alarak, bir çok farklı alanda düzenlenen eğitim ve seminer çalışmalarına katılarak ve ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık alarak faydalanabiliyor.

Kadın Danışma Merkezi tarafından Nisan ayında ‘Yetişkinler için Etkili İletişim ve Çocuklarla İletişim’ konularında gerçekleştirilecek seminerler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen kadınlar için iletişim:

(0216) 280 64 06

📆 04 Nisan 2017 Salı 10:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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