Kartallı genç Dadaşlar, Efkan Ala ve Şadi Yazıcı’dan yeni anayasayı dinlediler

Referandum çalışmaları kapsamında Ak Partili gençlerin tertip ettikleri Genç Hemşeri Buluşmaları programında Kartallı genç Dadaşlar başarılı bir etkinliğe imza attılar.

Ak Parti Kartal İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen hemşeri buluşmaları programına İçişleri eski Bakanı Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konuşmacı olarak katıldılar.

Kartal Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Taha Kara önderliğinde çalışmalar yapan Erzurum’lu gençler, yeni anayasa çalışmalarını genç kuşaklara daha iyi anlatabilmek için, devletin bir çok kademesinde sorumluluk almış olan Erzurum’lu tecrübeli bürokrat Efkan Ala ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı gençlerle buluşturdular. Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Mehdi Akman ve Gençlik Kolları Başkanı M. Talha Kor’un açılış konuşmasının ardından İspader (İspir Pazaryolu Dernekleri) bar ekibi Erzurum barlarını sergileyerek gösteri yaptılar.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala: “Kararsızlar, kararlarını ‘evet’ olarak verdi ve bu tartışmalar son buldu”

“15 yıldır Cumhurbaşkanlığı sistemi olsaydı, milli gelir 11 bin dolar değil de 25 bin dolar olurdu”

“CHP ve vesayet odakları yolumuza mayın döşüyor”

“Tek parti 1940’larda vardı. Zihinsel kodları oraya takılmış”

“Yeni bir kavram var, tureng (gerçek dışı). Bu sistemle ilgili uygulanan bu, biri düzeltilecekken bir başka şeyi ortaya atıyorlar. Bu tesadüf olamaz, planla mümkündür” Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP’li sözcülerin anayasa değişiklik paketini halka anlatırken sürekli yalan söylediğini kaydederek, “Yeni bir kavram var, tureng (gerçek dışı). Atıyorlar ortaya bir şey. Sosyal medyada yayılıyor, sonra onun öyle olmadığını anlatmak için uğraşıyorsunuz. Bu sistemle ilgili uygulanan bu. Her gün biri düzeltilecekken, bir başka şeyi ortaya atıyorlar. Bu tesadüf olamaz, planla mümkündür” dedi.

Program, Ala ve Yazıcı’nın yeni anayasa içerikli konuşmaları sonrasında soru cevap şeklinde devam etti.

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