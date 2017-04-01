Osmanlı Ocaklarından Başbakan’a Ağrı çıkartması

Osmanlı ocakları genel başkanı Kadir Canpolat, Genel Başkan Başdanışmanı H.Yalçın Yazıcı 1. Bölge İl ve İlçe Başkanları ile Ağrı’yı ziyaret etti.

Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Kadın Kolları Başkanı Pınar Boztoprak, Ağrı’da yapmış oldukları referandum çalışmaları hakkında Canpolat’a, bilgi verdi.

Ağrı ziyaretinde bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Tutak İlçe Başkanlığına Deniz Sayan’ın atamasını yaptı.



OSMANLI OCAKLARI GENEL BAŞKANINDAN TEŞKİLAT OLARAK BAŞBAKANA TAM DESTEK

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve Ağrı Osmanlı Ocakları İl teşkilatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu referanduma evet mitingine katılarak Başbakana tam destek verildi.

Canpolat, ‘’Sayın Başbakanımız daha önce Trabzon il Başkanlığımız ve Van il başkanlığımızın açılışında bizleri şereflendirerek katılım sağladı. Elbette bizlerinde kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı bir vefa borcu, duygu ve sorumluğu vardır.

Canpolat, bizlerde Osmanlı Ocakları olarak zatı şahanelerine gerek bizlere vermiş olduğu değer ve bu vatan için bu millet için canla başla çalışmalarından dolayı Sayın başbakanımıza minnet duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz.

Osmanlı Ocakları olarak bizlerde referandum süresince devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan Başbakanımız Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Başkanı ve tüm siyasi partilere bizlerde ,başta Osmanlı Ocakları olarak sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

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