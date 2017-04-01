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Osmanlı Ocaklarından Başbakan’a Ağrı çıkartması
Osmanlı Ocaklarından Başbakan’a Ağrı çıkartması

Osmanlı ocakları genel başkanı Kadir Canpolat, Genel Başkan Başdanışmanı H.Yalçın Yazıcı 1. Bölge İl ve İlçe Başkanları ile Ağrı’yı ziyaret etti.
Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Kadın Kolları Başkanı Pınar Boztoprak, Ağrı’da yapmış oldukları referandum çalışmaları hakkında Canpolat’a, bilgi verdi.
Ağrı ziyaretinde bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Tutak İlçe Başkanlığına Deniz Sayan’ın atamasını yaptı.


OSMANLI OCAKLARI GENEL BAŞKANINDAN TEŞKİLAT OLARAK BAŞBAKANA TAM DESTEK
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve Ağrı Osmanlı Ocakları İl teşkilatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu referanduma evet mitingine katılarak Başbakana tam destek verildi.
Canpolat, ‘’Sayın Başbakanımız daha önce Trabzon il Başkanlığımız ve Van il başkanlığımızın açılışında bizleri şereflendirerek katılım sağladı. Elbette bizlerinde kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı bir vefa borcu, duygu ve sorumluğu vardır.
Canpolat, bizlerde Osmanlı Ocakları olarak zatı şahanelerine gerek bizlere vermiş olduğu değer ve bu vatan için bu millet için canla başla çalışmalarından dolayı Sayın başbakanımıza minnet duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz.
Osmanlı Ocakları olarak bizlerde referandum süresince devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan Başbakanımız Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Başkanı ve tüm siyasi partilere bizlerde ,başta Osmanlı Ocakları olarak sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

Galeri
📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 23:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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