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Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Başkan Altınok Öz Kartal’lı Muhtarlar İle Her Ay Buluşmaya Devam Ediyor
Başkan Altınok Öz Kartal’lı Muhtarlar İle Her Ay Buluşmaya Devam Ediyor
Başkan Altınok Öz Kartal’lı Muhtarlar İle Her Ay Buluşmaya Devam Ediyor

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının Nisan 2017 oturumu, Kartal Belediyesi Ekolojik Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirildi.

 

  1. kez gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, , Feyyaz Kaynak, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Tirgil, Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu ve Kartallı muhtarlar katıldı.

Toplantıda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi ve sorularına cevap verdi. Emlak vergilerinde yapılacak rayiç bedeli artırımı hakkında muhtarlara bilgi veren  Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu, muhtarlarla dayanışma içerisinde yapılacak bir artırımın daha uygun olacağını belirtti.

 

Toplantıda, mahallelerin sorunlarına getirilebilecek çözüm yollarını anlatan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ” Bu sene, yeniden değerlendirme senesi. Mali hizmetler birimimiz bir çalışma yaptı. Her mahallenin rayiçlerinin nasıl olması gerektiğini raporladı. Mahallenize ait raporları size sunacaklar. Aynı caddenin farkı bölümleri, ayrı muhtarlıklara ait. Ama arada fiyat farkı var. Bu düzensizliğin düzeltilmesini istiyoruz. Şu anda Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü taşıyabileceğim yer yok. Bize ait olan yeri karakola verdim ki camii yapabilelim ve öbür tarafa da Lale Meydanı yapalım diye. Meydan yapacağım yerde bize haber vermeden, siyaset uğruna, imama lojman yapıp, kuran kursu adı altında orayı da gasp etmelerini kabullenemiyorum. O prefabrik cami de bizim tarafımızdan yapıldı. Bu duruma sebep olan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. İyi niyetimi suiistimal ettiler. Hem orayı kullanmak istiyorlar, hem de meydan alanını. Bunların iyi niyeti tartışılır” dedi.

 

Ülke gündemine de kısaca değinen Başkan Altınok Öz, demokrasinin olmazsa olmazlarından bahsederek,

“Gönlü demokrasiden yana olan herkes, bu süreçte ne yapması gerektiğini bilir” ifadesini kullandı.

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 17:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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