Maltepe Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayı olağan toplantıları başladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumunda, encümen ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

Maltepe Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantılarının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, Gülsuyu- Gülensu planlarının aralık ayında onaylanmasının ardından, Başıbüyük Mahallesi imar planlarının da mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiğini kaydederek, “Emeği geçen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere tüm siyasi partilerimizin çalışma gruplarına, Maltepe halkı adına saygılarımı sunmayı borç biliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anayasa değişikliği referandumuna da değinen Başkan Kılıç, “16 Nisan’da Türkiye’nin geleceğiyle ilgili sandık kurulacak. Bu seçimlerin ülkemizin menfaatine, birliğine ve beraberliğine katkı sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Seçim çalışmaları kapsamında Maltepe’ye yakışan olgunlukta bakanların, siyasi parti genel başkanlarının ve il başkanlarının ağırlandığını ifade eden Kılıç, “Maltepeliler konuklarına saygıda, sevgide kusur etmiyor. Bu medeni tavırlarından dolayı, barışa, birliğe, beraberliğe ve dostluğa katkılarından dolayı Maltepe halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Erikci ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Aksoy da, Anayasa değişikliği referandumunun Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundular.

Komisyon seçimleri yapıldı

Konuşmaların ardından, bir yıl için seçilen belediye encümen üyeleri seçimi yapıldı. Oylama sonucunda CHP Meclis üyeleri Erkan Dinçel, Yasemin Boyraz ve Mehmet Ayvataş encümen üyeliklerine seçildi. Toplantıda ihtisas komisyonlarına seçilen üyeler ise şu isimlerden oluştu:

“Plan ve Bütçe Komisyonu: Özgür Aksoy, Canan Sezgin, Mahmut Yurduseven

İmar Komisyonu: Alev Dağlayan, Özgür Yıldırım, Enver Küçükvar

Hukuk Komisyonu: Alev Dağlayan, Hüseyin Bingöl, Nejat Tarhan

Tarife Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Mehmet Ayvataş, Saime Özcan

Kesin Hesap ve Tetkik Komisyonu: Gültekin Karataş, Özgür Aksoy, Hülya Türüng

Sağlık ve Çevre Komisyonu: Temel Tellioğlu, Tülay Düztaş, Mehmet Karadeniz

Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu: Özgür Yıldırım, İlyas Güldiken, Serkan Bahadır

Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu: Hasan Gökkaya, Canan Döner, Tülay Mirzaloğlu

Ulaşım Koordinasyon Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Erdoğan Camekan, Yasin Taş

Engelliler Komisyonu: Tülay Düztaş, İlyas Güldiken, Ufuk Yıldız

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Adile Çınar, Mehmet Ayvataş, Mehmet Can Aslan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Canan Döner, Adile Çınar, Nurban Nur Elif Kökmen”.