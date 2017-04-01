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“Okullarda Hayat Olsun Projesi”
“Okullarda Hayat Olsun Projesi”

“Okullarda Hayat Olsun Projesi” kapsamında Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU okulu ziyarette bulunarak “10 Bin Ağaç Toprakla Buluşuyor Kampanyası” dahilinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikimine katıldı.

31 Mart Cuma günü gerçekleştirilen ziyaret esnasında sayın bakanımız “Okulunuzun ismini övgüyle duydum, bu nedenle bu okula gelmek istedim” diyerek Biz Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı M.T.A.L ailesini onurlandırmıştır. Bakanımızın da sözlerine uygun olarak Kartal ilçesinde sağlık alanında eğitim veren tek resmi kurum olan lisemiz çevre bilincinin oluşmasında her zaman bir adım daha önde olmaya çalışacaktır.

Ziyaret esnasında Sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU fidan dikiminin ardından, öğrenci ve öğretmenlere fidan dağıtımı yapmıştır. Okul bahçesine asılması amacıyla kuş yuvaları dağıtarak, bahçede kuş cıvıltıları eşliğinde keyifli vakit geçirmemizi istediğini belirtmiştir.

Kanlıca Orman ve Su işleri Müdürlüğüne, okul bahçesinin düzenlenmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanması talimatını da veren bakanımıza ve emeği geçen herkese okul adına siz değerli basın mensupları aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliriz.” dedi.

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 17:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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