“Okullarda Hayat Olsun Projesi”

“Okullarda Hayat Olsun Projesi” kapsamında Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU okulu ziyarette bulunarak “10 Bin Ağaç Toprakla Buluşuyor Kampanyası” dahilinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikimine katıldı.

31 Mart Cuma günü gerçekleştirilen ziyaret esnasında sayın bakanımız “Okulunuzun ismini övgüyle duydum, bu nedenle bu okula gelmek istedim” diyerek Biz Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı M.T.A.L ailesini onurlandırmıştır. Bakanımızın da sözlerine uygun olarak Kartal ilçesinde sağlık alanında eğitim veren tek resmi kurum olan lisemiz çevre bilincinin oluşmasında her zaman bir adım daha önde olmaya çalışacaktır.

Ziyaret esnasında Sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU fidan dikiminin ardından, öğrenci ve öğretmenlere fidan dağıtımı yapmıştır. Okul bahçesine asılması amacıyla kuş yuvaları dağıtarak, bahçede kuş cıvıltıları eşliğinde keyifli vakit geçirmemizi istediğini belirtmiştir.

Kanlıca Orman ve Su işleri Müdürlüğüne, okul bahçesinin düzenlenmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanması talimatını da veren bakanımıza ve emeği geçen herkese okul adına siz değerli basın mensupları aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliriz.” dedi.