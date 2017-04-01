KARTAL BELEDİYESİ ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Bahar Gökmen ve Volkan Işık ile Buse Bayat ve Fatih Demir Çakmak çiftlerinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Çiçeği burnunda çiftlerin nikâh töreni, Bülent Ecevit Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikâhın kıyılmasının ardından çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan, kendilerine ömür boyu mutluluklar diledi