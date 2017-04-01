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Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » KARTAL BELEDİYESİ ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
KARTAL BELEDİYESİ ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
KARTAL BELEDİYESİ ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Bahar Gökmen ve Volkan Işık ile Buse Bayat ve Fatih Demir Çakmak çiftlerinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

 

Çiçeği burnunda çiftlerin nikâh töreni, Bülent Ecevit Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikâhın kıyılmasının ardından çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan, kendilerine ömür boyu mutluluklar diledi

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 16:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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