Otizm farkındalık ayı Çekmeköy’de kutlandı

Değer Otizm Derneği’nin organize ettiği ev sahipliğini ve sponsorluğunu ise Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’ın üstlendiği 2 Nisan’da başlayan Otizm farkındalık ayı düzenlenen etkinlikle Çekmeköy’de kutlandı.

2 Nisan’da başlayan Otizm farkındalık ayı çerçevesinde Çekmeköy’de Değer Otizm Derneği’nin organize ettiği, ev sahipliğini ve sponsorluğunu ise Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’ın üstlendiği etkinlikte Türk Sanat müziği sanatçılarından Murat Seçkin ve Hüner Coşkuner konser verdi. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara Otizmli çocuklar da eşlik etti. Programa Ak Parti’de uzun yıllar siyaset yapan eski Kültür ve Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik’de katıldı. Programda Otizmli Rabia’nın sanatçı Murat Seçkin ile yapmış olduğu düet katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Çelik :”Dünyada önemli olan güzel eserler bırakabilmek”

Dünyada her şeyin geçici olduğunu söyleyen Ak Parti’nin eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Bu dünyada önemli olan güzel eserler bırakabilmek. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Otizm derneği kurucularını canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel ve anlamlı bir program. Bu dünyada her şey gelip geçici. Önemli olan kalıcı eserler bırakabilmek. Bu anlamda bugün burada toplanmamıza vesile olan Değer Otizm Derneği’ne, değerli Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’a ve yine kıymetli eşi Edip Yılmaz beyefendiye teşekkür ediyorum “dedi.

Yılmaz:”Toplumsal birliktelikten her zaman kardeşlik doğar”

Toplumsal birlikteliklerden her zaman kardeşlik doğduğunu belirten aynı zamanda Artı Rehabilitasyon Merkezi’nin de kurucusu olan Rukiye Yılmaz, “Toplumsal birliktelikten her zaman kardeşlik doğar. 2 Nisan’da Çekmeköy’de çok güzel kardeşliklerimizin pekiştiği bir tabloyu görüyorum. Kişinin dil gelişimi, algılama, öğrenme, fiziksel koordinasyon gibi pek çok alanda yetersiz gelişim göstermesine yol açan otizmle ilgili toplumsal farkındalık ve eğitim olanaklarının son derece yetersiz olduğunu biliyoruz fakat vazgeçmeden elimizden geleni yapmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Program sonrasında katılımcılara plaket verildi.