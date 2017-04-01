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Otizm farkındalık ayı Çekmeköy’de kutlandı
Otizm farkındalık ayı Çekmeköy’de kutlandı

Değer Otizm Derneği’nin organize ettiği ev sahipliğini ve sponsorluğunu ise Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’ın üstlendiği 2 Nisan’da başlayan Otizm farkındalık ayı düzenlenen etkinlikle Çekmeköy’de kutlandı.

2 Nisan’da başlayan Otizm farkındalık ayı çerçevesinde Çekmeköy’de Değer Otizm Derneği’nin organize ettiği, ev sahipliğini ve sponsorluğunu ise Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’ın üstlendiği etkinlikte Türk Sanat müziği sanatçılarından Murat Seçkin ve Hüner Coşkuner konser verdi. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara Otizmli çocuklar da eşlik etti. Programa Ak Parti’de uzun yıllar siyaset yapan eski Kültür ve Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik’de katıldı. Programda Otizmli Rabia’nın sanatçı Murat Seçkin ile yapmış olduğu düet katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

 

Çelik :”Dünyada önemli olan güzel eserler bırakabilmek”

 

Dünyada her şeyin geçici olduğunu söyleyen Ak Parti’nin eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Bu dünyada önemli olan güzel eserler bırakabilmek. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Otizm derneği kurucularını canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel ve anlamlı bir program. Bu dünyada her şey gelip geçici. Önemli olan kalıcı eserler bırakabilmek. Bu anlamda bugün burada toplanmamıza vesile olan Değer Otizm Derneği’ne, değerli Yılmaz Anaokulu kurucusu Rukiye Yılmaz’a ve yine kıymetli eşi Edip Yılmaz beyefendiye teşekkür ediyorum “dedi.

 

Yılmaz:”Toplumsal birliktelikten her zaman kardeşlik doğar”

 

Toplumsal birlikteliklerden her zaman kardeşlik doğduğunu belirten aynı zamanda Artı Rehabilitasyon Merkezi’nin de kurucusu olan Rukiye Yılmaz, “Toplumsal birliktelikten her zaman kardeşlik doğar. 2 Nisan’da Çekmeköy’de çok güzel kardeşliklerimizin pekiştiği bir tabloyu görüyorum. Kişinin dil gelişimi, algılama, öğrenme, fiziksel koordinasyon gibi pek çok alanda yetersiz gelişim göstermesine yol açan otizmle ilgili toplumsal farkındalık ve eğitim olanaklarının son derece yetersiz olduğunu biliyoruz fakat vazgeçmeden elimizden geleni yapmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

 

Program sonrasında katılımcılara plaket verildi.

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 15:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
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8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
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