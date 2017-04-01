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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli Gökçe, Tübitak Marmara Finaline katılacak
Ahmet Şimşekli Gökçe, Tübitak Marmara Finaline katılacak

Ahmet Şimşek Koleji 5-A Sınıfı Öğrencisi Gökçe Keskin, 17-20 Nisan’da yapılacak olan “11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Marmara Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.  Gökçe Keskin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği yarışmanın finaline Fen Bilgisi Öğretmeni Engin Pak’ın koordinatörlüğünde, “TAHTAPAK” isimli proje ile katılacak.

“Kullanım amacına bakıldığında verimli bir projedir.”

Projenin özgün bir proje olduğunu ve daha önce bir örneğine rastlanmadığını belirten Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Eğitim öğretim sürecinin verimini arttırmak ve tahtalarımızı modernize etmek amacıyla yaptığımız ‘TAHTAPAK’ isimli proje, kullanım amacına bakıldığında oldukça verimli bir projedir. Bilindiği gibi öğretmenler, bilgilerini öğrencilere aktarmak için bilgileri tahtaya yazarlar, tahta dolduğunda da silmek için uğraşırlar. Bu duruma yoğunlaşarak, eğitim öğretim sürecinde kullanılan en eski materyaller arasında yer alan sınıf tahtasını modernize edebilir miyiz? Tahta temizliğinde zamandan tasarruf ederek derse ve etkinliklere ayırdığımız zamanı arttırabilir miyiz? İş kolaylığı sağlayabilir miyiz? gibi sorulara yanıtlar aradık ve çalışmalara başladık. Projemizin amacına uygun olduğunu, bir tuşa basıldığında sınıf tahtasının temiz bir şekilde kullanıma hazır hale geldiği gözlemledik. Yaptığımız geliştirmelerle de çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Projemiz, daha önce örneğine rastlanmamış özgün bir projedir. Projede yapılacak ilave araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, şasenin üzerine ekstra elektronik aletler eklenerek birden fazla konuda, çok yönlü kullanım sağlanabilir.”

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 15:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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