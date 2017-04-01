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Kartal Belediyesi’nden Atığını Getiren 9 Okula 900 Kitap Hediye
Kartal Belediyesi’nden Atığını Getiren 9 Okula 900 Kitap Hediye

Kartal Belediyesi’nin 2014’ten bu yana devam eden ve özellikle çocukların çevre bilincini yükseltmeyi hedefleyen ‘7’den 70’e Atığını Getir Kitabını Götür’ kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 7’şer plastik şişe, cam şişe, pil, gazete, metal içecek kutusu, 1 ömrünü tamamlamış lastik, 1 şişe atık yağ ve 1 elektronik atık getirene 1 kitabın hediye edildiği kampanyaya, ilçe genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarından katılım her geçen gün artıyor.

 

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kampanyaya katılan 9 okulun öğrencilerine hediye edeceği kitapları, bu kez gezici kütüphane aracılıyla teslim etti. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphaneyi, kampanyaya destek veren 9 okula taşıyan Kartal Belediyesi, burada kurduğu stantlarda öğrencilere 900 kitap hediye etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, projenin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini belirterek, çevreci öğrencilere ve okullara duyarlılıkları için teşekkür etti.

 

Kampanyaya katılarak hediye kitap alan okullar şunlar:

1- Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu

2- Ege Sanayi İlkokulu

3- Hasanpaşa İlkokulu

4- Yıldız İşçimenler İlkokulu

5- Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu

6- Teğmen Burak Evirgen İlkokulu

7- Cevizli Ortaokulu

8- Emine Hasan Aytaçman İlkokulu

9- Atatürk İlkokulu

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 15:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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