Kartal Belediyesi’nden Atığını Getiren 9 Okula 900 Kitap Hediye

Kartal Belediyesi’nin 2014’ten bu yana devam eden ve özellikle çocukların çevre bilincini yükseltmeyi hedefleyen ‘7’den 70’e Atığını Getir Kitabını Götür’ kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 7’şer plastik şişe, cam şişe, pil, gazete, metal içecek kutusu, 1 ömrünü tamamlamış lastik, 1 şişe atık yağ ve 1 elektronik atık getirene 1 kitabın hediye edildiği kampanyaya, ilçe genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarından katılım her geçen gün artıyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kampanyaya katılan 9 okulun öğrencilerine hediye edeceği kitapları, bu kez gezici kütüphane aracılıyla teslim etti. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphaneyi, kampanyaya destek veren 9 okula taşıyan Kartal Belediyesi, burada kurduğu stantlarda öğrencilere 900 kitap hediye etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, projenin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini belirterek, çevreci öğrencilere ve okullara duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kampanyaya katılarak hediye kitap alan okullar şunlar:

1- Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu

2- Ege Sanayi İlkokulu

3- Hasanpaşa İlkokulu

4- Yıldız İşçimenler İlkokulu

5- Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu

6- Teğmen Burak Evirgen İlkokulu

7- Cevizli Ortaokulu

8- Emine Hasan Aytaçman İlkokulu

9- Atatürk İlkokulu