Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Kreşli Miniklerin Kitap Sevgisi
Kreşli Miniklerin Kitap Sevgisi
Kreşli Miniklerin Kitap Sevgisi

Kartal Belediyesi Cumhuriyet 1, Cumhuriyet 2 ve Hürriyet Mahallesi Kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde bulunan kütüphaneyi ziyaret etti.

 

Kütüphanedeki kitapları büyük bir ilgiyle inceleyen öğrencilere, kütüphane kuralları hakkında bilgi verildi. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, “Kütüphaneler Haftasında kreş öğrencilerimize kitap sevgisi aşılamak, kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak ve en iyi arkadaşımız olan kitaplara karşı tutumun önemini vurgulamak istedik. Hiçbir kitaplık, kütüphaneler kadar zengin değildir. Bu nedenle öğrencilerimiz için Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde bulunan Kütüphaneye bir gezi düzenledik. Miniklerimiz kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi oldular. Tüm kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimizle birlikte Kartal’ın diğer mahallelerinde bulunan kütüphaneleri de ziyaret edeceğiz” dedi.

📆 03 Nisan 2017 Pazartesi 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

BAĞLANTILAR

sultanbeyli kadikoy baskani GÜNCEL maltepe Spor Belediye parti pendik baskan cocuk mutlu koleji kartalspor universitesi tuzla proje kaza belediyesi kartal mac merkezi gunu futbol Eğitim sadi turkiye mehmet oz yardim Sağlık istanbul ak yeni anma yazici ahmet ziyaret Altinok meclis Sancaktepe kartalda şimşek huseyin chp