Kreşli Miniklerin Kitap Sevgisi

Kartal Belediyesi Cumhuriyet 1, Cumhuriyet 2 ve Hürriyet Mahallesi Kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde bulunan kütüphaneyi ziyaret etti.

Kütüphanedeki kitapları büyük bir ilgiyle inceleyen öğrencilere, kütüphane kuralları hakkında bilgi verildi. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, “Kütüphaneler Haftasında kreş öğrencilerimize kitap sevgisi aşılamak, kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak ve en iyi arkadaşımız olan kitaplara karşı tutumun önemini vurgulamak istedik. Hiçbir kitaplık, kütüphaneler kadar zengin değildir. Bu nedenle öğrencilerimiz için Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde bulunan Kütüphaneye bir gezi düzenledik. Miniklerimiz kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi oldular. Tüm kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimizle birlikte Kartal’ın diğer mahallelerinde bulunan kütüphaneleri de ziyaret edeceğiz” dedi.