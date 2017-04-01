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Kartal Gazetesi » Genel, Manşet, Sağlık, Sultanbeyli » Hastane acil servisinde renkli duvar mutlu çocuklar
Hastane acil servisinde renkli duvar mutlu çocuklar
Hastane acil servisinde renkli duvar mutlu çocuklar

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Acil Servis Çocuk Müşahede odası, hastaneye gelen çocuklara moral olması amacıyla eğlenceli hale getirildi.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Ali Ulvi YILMAZ, “Günlük ortalama 250 – 300 çocuk hastamız bu odada tedavi edilmektedir. Amacımız çocuk hastaları gergin hissettikleri hastane ortamından uzaklaştırarak tedavilerinin daha keyifli bir halde yapılmasını sağlamaktır.” dedi.

Hastane personellerinin bu faaliyette gönüllü olarak görev aldıklarını belirten YILMAZ, tedavi odasının tüm duvarların boyandığını, üzerlerinin çizgi film kahramanları ile süslendiğini belirterek bu ve benzeri faaliyetler ile her geçen gün hizmet kalitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

📆 01 Nisan 2017 Cumartesi 14:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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