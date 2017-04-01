Hastane acil servisinde renkli duvar mutlu çocuklar

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Acil Servis Çocuk Müşahede odası, hastaneye gelen çocuklara moral olması amacıyla eğlenceli hale getirildi.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Ali Ulvi YILMAZ, “Günlük ortalama 250 – 300 çocuk hastamız bu odada tedavi edilmektedir. Amacımız çocuk hastaları gergin hissettikleri hastane ortamından uzaklaştırarak tedavilerinin daha keyifli bir halde yapılmasını sağlamaktır.” dedi.

Hastane personellerinin bu faaliyette gönüllü olarak görev aldıklarını belirten YILMAZ, tedavi odasının tüm duvarların boyandığını, üzerlerinin çizgi film kahramanları ile süslendiğini belirterek bu ve benzeri faaliyetler ile her geçen gün hizmet kalitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.