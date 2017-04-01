Beşiktaş zirveye alıştı

Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırlanan Mart ayı medya raporu açıklandı. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan spor raporunda, ayın en popüler takımları, teknik direktörleri, başkanları ve futbolcuları belli oldu. İşte araştırmanın detayları…

MTM’nin hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en popüler kulüp başkanı Dursun Özbek oldu. Şenol Güneş teknik direktörler listesinde, Ricardo Quaresma ise futbolcular listesinde zirvedeydi.

Spor medyasında en çok konuşulan takımlar arasında Beşiktaş 96 bin 231 haberle ilk sırada yer alırken, Galatasaray 93 bin 824 haberle ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe 76 bin 756 haberle üçüncü, Trabzonspor 44 bin 137 haberle dördüncü oldu. Antalyaspor ise 25 bin 961 haberle beşinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe UEFA ve TFF’ye dava açmaya hazırlanıyor…

Medya Takip Merkezi, Mart ayında öne çıkan kulüp yöneticilerini de belirledi. Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Dursun Özbek, yaptığı konuşmada Avrupa kupalarına katılma sorunu yaşamadığını belirtti. Kulübün 338 milyar dolar borcu olduğunu da açıklayarak, kulübü Florya’dan Kemerburgaz’a taşıyacağını duyurdu. Dursun Özbek ay boyunca 8 bin 772 haberle medyada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Başkan Aziz Yıldırım 7 bin 412 habere konu edildi. Fenerbahçe, şike iddiası süreciyle Avrupa Kupalarına katılma yasağı getiren UEFA ve TFF’ye 200 milyar dolarlık maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inden mutlu ayrılmak istediğini belirterek kupaların hepsini istediğini açıkladı. Fikret Orman, 6 bin 342 haberde yer aldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören 4 bin 647 habere konu olurken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise 4 bin 322 haberde yer buldu. Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı takıma yeniden başkan olup olmayacağı tartışılırken yeniden başkan olmayacağını duyurdu. Ünal Aysal, toplamda bin 143 haberle listeye girdi.

Şenol Güneş, şampiyonluk hedefini belirledi…

Mart ayı teknik direktörler listesinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk sırada yer aldı. Güneş, hedefleriyle ilgili açıklama yaparken, hem Türkiye’de şampiyonluğu hem de Avrupa’da UEFA kupasını istediğini söyledi. Transfer gündeminde şu an bir oyuncu olmadığını da açıkladı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, toplam 15 bin 160 habere konu edildi.

Listenin ikinci sırasında 13 bin 924 haberle Fatih Terim yer alırken, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor 13 bin 720 habere konu oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat 9 bin 549 haberle, Ersun Yanal ise 7 bin 927 haberle basında yer aldılar.

Ricardo Quaresma listenin zirve ismi

Medya Takip Merkezi, Mart ayında basında en çok öne çıkan futbolcuları da belirledi. Rapora göre, Ricardo Quaresma 9 bin 824 haber listenin zirvesinde yer alırken, Mehmet Topal 8 bin 300 haberle ikinci, Wesley Sneijder 8 bin 241 haberle üçüncü sırada yer aldı.