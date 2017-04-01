İlkokul Sporcularımız Başarıya Doymuyor

İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf öğrenciler” Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Fiziksel Etkinlik Yarışmaları”na katıldılar. 1.ve 2. sınıfları okulu başarıyla temsil ettiler ancak derece almayı puan farkıyla kaçırdılar. 3.sınıflar büyük başarı göstererek “Kartal ikincisi” oldular. 4. sınıflar ise 14 okulun tümünü eleyerek “Kartal Şampiyonu” olmanın yanı sıra Kartal ilçesini İstanbul Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar. Sporcu ögrenciler velilerine, sınıf ögretmenlere, tüm personellere, İlkokul Müdür Yardımcısı Zarife Tarakçı’ya ve Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca sporcu öğrencileri çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenlere Orhan Selçuk Kahvecioğlu ve Gamze Esra Mat’ı kutlar, İstanbul Şampiyonası’nda okulu temsil edecek olan 4. sınıflara da başarılar dileriz.” dedi.