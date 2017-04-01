Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Manşet, Spor » İlkokul Sporcularımız Başarıya Doymuyor
İlkokul Sporcularımız Başarıya Doymuyor
İlkokul Sporcularımız Başarıya Doymuyor

İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf öğrenciler” Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Fiziksel Etkinlik Yarışmaları”na katıldılar. 1.ve 2. sınıfları okulu başarıyla temsil ettiler ancak derece almayı puan farkıyla kaçırdılar. 3.sınıflar büyük başarı göstererek “Kartal ikincisi” oldular. 4. sınıflar ise 14 okulun tümünü eleyerek  “Kartal Şampiyonu” olmanın yanı sıra Kartal ilçesini İstanbul Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar. Sporcu ögrenciler velilerine, sınıf ögretmenlere, tüm personellere, İlkokul Müdür Yardımcısı Zarife Tarakçı’ya ve Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca sporcu öğrencileri çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenlere Orhan Selçuk Kahvecioğlu ve Gamze Esra Mat’ı kutlar, İstanbul Şampiyonası’nda okulu temsil edecek olan 4. sınıflara da başarılar dileriz.” dedi.

📆 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

BAĞLANTILAR

yardim Sağlık Altinok ziyaret Sancaktepe kartal ahmet sadi cocuk şimşek kartalspor maltepe kadikoy Eğitim GÜNCEL belediyesi mutlu merkezi proje kaza ak mac sultanbeyli futbol baskan chp universitesi baskani anma meclis tuzla mehmet yazici huseyin turkiye koleji oz gunu Spor Belediye pendik yeni kartalda istanbul parti