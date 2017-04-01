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Balkanlar Koleji İlkokul Sporcuları başarıya doymuyor
Balkanlar Koleji İlkokul Sporcuları başarıya doymuyor

Balkanlar Koleji İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf öğrenciler” Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Fiziksel Etkinlik Yarışmaları”na katıldılar.

1.ve 2. sınıfları okulu başarıyla temsil ettiler ancak derece almayı puan farkıyla kaçırdılar. 3.sınıflar büyük başarı göstererek “Kartal ikincisi” oldular. 4. sınıflar ise 14 okulun tümünü eleyerek  “Kartal Şampiyonu” olmanın yanı sıra Kartal ilçesini İstanbul Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar.

Okul yetkilileri, “Sporcu ögrenciler velilerine, sınıf ögretmenlere, tüm personellere, İlkokul Müdür Yardımcısı Zarife Tarakçı’ya ve Okul Müdürü Mevlüt KARAKURT’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca sporcu öğrencileri çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenlere Orhan Selçuk Kahvecioğlu ve Gamze Esra Mat’ı kutlar, İstanbul Şampiyonası’nda okulu temsil edecek olan 4. sınıflara da başarılar dileriz” dedi.

📆 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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