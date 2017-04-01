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Bedri Ayseli’den Maltepe’de Sıra Gecesi
Bedri Ayseli’den Maltepe’de Sıra Gecesi

Maltepe Belediyesi, Türk halk müziği sanatçısı Bedri Ayseli’nin sahne aldığı Sıra Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Anadolu’nun geleneksel kültürleri arasında yer alan Sıra Gecesi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dünyanın birçok şehrinde sahne alan Bedri Ayseli’nin Maltepe’deki programına Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TÜRKÜLER ÖZÜMÜZDÜR

Pek çok Diyarbakır türküsünü derleyen ve Diyarbakır türkülerinin tanınmasında büyük çabaları bulunan Bedri Ayseli, türkülerin bu coğrafyadaki insanların yaşadıklarını anlatan özü olduğunu söyledi. Kendisinin de aslen Diyarbakırlı olduğunu paylaşan Bedri Ayseli, köklü bir tarihi geçmişi olan Diyarbakır’ın surlarının sekiz bin yıllık geçmişe uzandığını ve UNESCO tarafından 2015 yılında “Dünya Mirası” olarak tescil edildiğini kaydetti. Diyarbakır’da aralarında Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmed Arif, Celal Güzelses’in de bulundugu pek çok sanatçı ve düşünce adamının yetiştiğine dikkat çeken Ayseli, bu isimleri saygıyla andı.

TÜRKÜLERLE COŞTURDU

Bedri Ayseli, programda derlediği türkülerden ve günümüzün sevilen eserlerinden örnekler seslendirdi. Ayseli, Diyarbakır’ın Eyvan Geceleri’nde, Mardin’in Kına Geceleri’nde, Urfa Sıra Geceleri’nde ve Elazığ’ın Subaşı Geceleri’nde seslendirilen türkü, gazel, uzun hava ve şiirlerden örnekler sundu. Dinleyiciler Bedri Ayseli’nin seslendirdiği türkülere kimi zaman eşlik etti. Dinleyiciler Ayseli’nin coşkulu türkülerine halay çekerek eşlik ettiler. Ayseli güçlü yorumu ve sahne performansıyla Maltepe’de dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

📆 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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