Bedri Ayseli’den Maltepe’de Sıra Gecesi

Maltepe Belediyesi, Türk halk müziği sanatçısı Bedri Ayseli’nin sahne aldığı Sıra Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Anadolu’nun geleneksel kültürleri arasında yer alan Sıra Gecesi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dünyanın birçok şehrinde sahne alan Bedri Ayseli’nin Maltepe’deki programına Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TÜRKÜLER ÖZÜMÜZDÜR

Pek çok Diyarbakır türküsünü derleyen ve Diyarbakır türkülerinin tanınmasında büyük çabaları bulunan Bedri Ayseli, türkülerin bu coğrafyadaki insanların yaşadıklarını anlatan özü olduğunu söyledi. Kendisinin de aslen Diyarbakırlı olduğunu paylaşan Bedri Ayseli, köklü bir tarihi geçmişi olan Diyarbakır’ın surlarının sekiz bin yıllık geçmişe uzandığını ve UNESCO tarafından 2015 yılında “Dünya Mirası” olarak tescil edildiğini kaydetti. Diyarbakır’da aralarında Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmed Arif, Celal Güzelses’in de bulundugu pek çok sanatçı ve düşünce adamının yetiştiğine dikkat çeken Ayseli, bu isimleri saygıyla andı.

TÜRKÜLERLE COŞTURDU

Bedri Ayseli, programda derlediği türkülerden ve günümüzün sevilen eserlerinden örnekler seslendirdi. Ayseli, Diyarbakır’ın Eyvan Geceleri’nde, Mardin’in Kına Geceleri’nde, Urfa Sıra Geceleri’nde ve Elazığ’ın Subaşı Geceleri’nde seslendirilen türkü, gazel, uzun hava ve şiirlerden örnekler sundu. Dinleyiciler Bedri Ayseli’nin seslendirdiği türkülere kimi zaman eşlik etti. Dinleyiciler Ayseli’nin coşkulu türkülerine halay çekerek eşlik ettiler. Ayseli güçlü yorumu ve sahne performansıyla Maltepe’de dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.