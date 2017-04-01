Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Yarın Açılıyor

SARIYER, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Sarıyer Belediyesi, 33 yıl aradan sonra yarın, tek çatı altında hizmet vermeye başlayacak. Yeşil ve engelsiz yeni hizmet binası, modern yapısı ile hem belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirecek hem de vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

İstanbul’un en eski ve gözde semtlerinden olan Sarıyer, yeni açılacak belediye hizmet binası ile dünyada bir ilke imza atacak. 1 Nisan Cumartesi günü (yarın) Pınar Mahallesi’nde gerçekleşecek görkemli törenle Sarıyer halkına kapılarını açacak olan 93 bin metrekarelik dev merkez yenilenebilir enerji sistemleri ve ‘engelsiz’ özelliği ile dikkat çekiyor.

450 MİLYON DOLARLIK ARTI DEĞER

Yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ile birlikte yeni açılacak olan belediye binasının 450 milyon dolarlık varlığa sahip olduğunu belirterek, ilçe genelinde yaklaşık 20 farklı noktada hizmet veren birimlerini tek çatı altında toplanmasıyla büyük bir tasarruf sağlayacaklarını ifade etti.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN BİNA

İnşaat Mühendisi olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in öngördüğü yapım ve kullanım özelliklerini de barındıran bina, ‘dünyanın yeşil sertifikalı bu büyüklükteki ilk kamu binası’ olma özelliğine sahip. Yapım ve kullanım süreçlerinde çok sıkı bir denetime tabii tutularak, tüm dünyada geçerli “Yeşil Bina” sertifikasına (BREEAM) sahip ilk kamu binası niteliğindeki Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, enerjisinin bir bölümünü kendisi üretiyor. Türkiye’nin en büyük yeşil binasında, su güneş enerjisiyle ısıtılıyor, yağmursuları 800 bin litrelik kapasiteye sahip depolarda arıtılıyor. Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları, toplanıp arıtılarak rezervuarlara tekrardan veriliyor.

ÇITA YÜKSELDİ

İnsan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanan yeşil bina, kamu binalarından beklenen çıtayı da yükseltiyor. Sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, hava kalitesi, atıkların kontrolü ve kirlilik gibi özellikleriyle Sarıyer Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası, benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlıyor.

OTOPARK VE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Pınar Mahallesi’nde faaliyete başlayacak Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası, kültür merkezi, DEMOPARK ve yenilenebilir enerji sistemleri ilişkili cazibe merkezi olma özellikli C Blok dâhil, toplam 93 bin metrekarelik bir alanda 26 müdürlüğünü tek çatı altında toplayarak Sarıyer halkına konfor sunacak. 800 araçlık oto park kapasitesi ve toplu taşımaya yakınlığı ile de vatandaşın ulaşım sorununa da çare olacak.

ENGELLERİ AŞAN BİNA

Toplumun ve kamu hizmetlerinin kanayan yarası olarak bilinen ‘engelli’ vatandaşlara yönelik hizmet de yeni binada unutulmadı.

“Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi”

Projesinin engelliler için hiçbir engeli bulunmayan bir bina olarak tescil edilmesi ve sertifikalandırılması için gerekli proje tasarım kriterlerinin uygulanması ile birlikte, bu sertifikaya yönelik kurumlar ile gerekli anlaşma ve sözleşmelerin yapılması çalışmalarına da başlandı.

BOĞAZ MÜZESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ

Klasik belediyecilik mantığının dışına çıkılan merkezde sadece bürokratik hizmetler düşünülmedi. Kent ile özdeşleşen ‘İstanbul Boğaz’ı, DEMOPARK bünyesinde yer alan simülasyon sayesinde halk ile buluşacak. Diğer yandan 650 kişi kapasiteli Kültür Merkezi ve Türkiye’nin ilk Boğaz müzesi de İstanbullularla buluşacak. Çocuklar, gençler yaşadıkları kentin ve semtin tarihi ile aydınlanacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

İnşaat aşamasında dahi rüzgâr ve güneşten yararlanılarak enerjisinin bir kısmının üretildiği binada, özellikle enerji ve su tüketiminde büyük tasarruflar ve çevre korumasına büyük katkılar sağlanmış.

AVANTAJ VE ÖZELLİKLERİ