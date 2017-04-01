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Maltepe Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniği Bekleme Salonu Yenilendi
Maltepe Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniği Bekleme Salonu Yenilendi

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Maltepe Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği bekleme salonu ve odaları, çocukların kendilerine ait bir ortamda güven içinde muayene olmalarını, hasta çocukların moral ve motivasyonunun yükselmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Maltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk ÇUBUKÇU; “Çocuk Polikliniği bekleme salonu ve odalarında gerçekleştirmiş olduğumuz bu düzenleme ile çocukların hastane korkularını yenmelerini sağlamakla beraber çocukların bekleme zamanlarında rahat ve iyi vakit geçirmelerini amaçladık. Muayene öncesi çocuklarımız bu oyun alanı sayesinde korkularını unutarak, doktorlarının yanına rahatlıkla girebiliyorlar. Bu yenilik polikliniğe gelen çocukların memnuniyeti kadar ebeveynlerin de takdirini kazanmıştır” diyerek yenilenen çocuk oyun alanı ile ilgili duyulan memnuniyeti vurguladı.

📆 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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