Maltepe Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniği Bekleme Salonu Yenilendi

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Maltepe Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği bekleme salonu ve odaları, çocukların kendilerine ait bir ortamda güven içinde muayene olmalarını, hasta çocukların moral ve motivasyonunun yükselmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Maltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk ÇUBUKÇU; “Çocuk Polikliniği bekleme salonu ve odalarında gerçekleştirmiş olduğumuz bu düzenleme ile çocukların hastane korkularını yenmelerini sağlamakla beraber çocukların bekleme zamanlarında rahat ve iyi vakit geçirmelerini amaçladık. Muayene öncesi çocuklarımız bu oyun alanı sayesinde korkularını unutarak, doktorlarının yanına rahatlıkla girebiliyorlar. Bu yenilik polikliniğe gelen çocukların memnuniyeti kadar ebeveynlerin de takdirini kazanmıştır” diyerek yenilenen çocuk oyun alanı ile ilgili duyulan memnuniyeti vurguladı.