İNDER, Nazmi Durbakayım’la devam dedi

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Nazmi Durbakayım yeniden başkan seçildi. Siyasi ve ekonomik olarak önemli bir viraja girildiği bir dönemde, dümende usta kaptanın kalmasına karar verildi.

İçinde bulunduğumuz dönemin çok hassas olduğunu belirten Nazmi Durbakayım, buna rağmen inşaat sektörünün ekonomideki görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini vurguladı. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere Emlak Konut GYO, TOKİ ve sektördeki tüm oyuncuların üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Durbakayım, konut üretimi ve satışında sağlanan istikrarın önemine dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sektöre verdiği desteğin ve sektör sorunlarının çözümü için harcadığı çabayı çok sevindirici bulduklarını ifade eden Durbakayım “Bakanımıza sektörümüzde yaşanan sorunların çözümüne gösterdiği yoğun çabadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’deki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik devam eden kentsel dönüşüm hamlesine kazandırdığı bu ivme, sektörümüzü en kısa zamanda düzlüğe çıkaracaktır. Fakat bizi en çok mutlu eden bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin sorunların çözümüne yönelik yaklaşımıdır. Sektörle ilgili alınan her kararda ilgili sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve yerel yönetimlere fikirlerini soran bakanımız, kalıcı ve doğru kararlar alarak herkesin duasını almaktadır” açıklamasını yaptı.

Başkan Nazmi Durbakayım’ın açılış konuşmasının ardından İNDER’in 2016 dönem hesapları ibra edildi. Genel Kurul’un son bölümünde ise katılan üyelerin seçimi doğrultusunda yeni yönetim kurulu oylama ile belirlendi.

Nazmi Durbakayım’ın (Teknik Yapı) Yönetim Kurulu Başkanı olacağı yeni dönemde, Engin Keçeli (Seba Vadi İnşaat) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Nuhoğlu (Nuhoğlu İnşaat) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İrfan Aşçıoğlu (Aşçıoğlu İnşaat ) Yönetim Kurulu Sayman ve Abdullah Baysal Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapacak. Yönetim Kurulu üyeleri ise Emre Çamlıbel (Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi), Eyüp Ensar Saral (Saral Yapı İnşaat), Kürşat Coşkun Ufuk (Pana Yapı), Salih Kuzu (Dekar Yapı), Kubilay Salihvatandaş (Meta Peyzaj Planlama), Fatih Adnan Albayrak (ECF Mimarlık – İnşaat), Fatih Haldız (Haldız İnşaat) ve Seçkin Kaplan (Mas Mekanik) olarak belirlendi.

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