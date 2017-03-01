Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’ya sevgi seli

İstanbul Beykoz’da vatandaşlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sevgi seliyle karşılandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beykoz Paşabahçe Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Sevgi gösterisi ve alkışlarla karşılanan Bakan Kaya’ya programda AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek eşlik etti.

Programda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Mevcut düzenle yönetim tarzıyla gelecek yüz yıllara taşıma şansımız yoktur. Onun için lazım olan bir hükümet modelini getirmemiz gerekiyordu. Bunun yerli ve milli olması gerekiyordu. İlk defa bir hükümet sistemini bizim önümüze getirdiler” dedi.

Başkan Çelikbilek’in konuşması sonrasında alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşları selamladı. Vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili doğruları anlatmalarını isteyen Bakan Kaya, “Bu ülkede bir şeyler değişecekse bunun kararını yüce millet verecektir. Biz bugüne kadar hep milletimize güvendik ama millete güvenmeyenler, milletten korkanlar var. Biz doğruları anlatacağız. Biz yalanlarla milletimizi kandırmadık kandırmayacağız. Siz Beykozlulardan da ricamız doğruları öğrenip anlatmanızdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya vatandaşlara karanfil dağıttı. Programa katılan Beykozlular Bakan Kaya ile fotoğraf çektirdi.