Nihat Hatipoğlu, Tuzlalılar’la ‘Gönül Sohbetleri’nde buluştu

İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Tuzla’da sevenleriyle buluştu. Orhanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa katılan vatandaşlar, Hatipoğlu’nun söyleşisini ilgiyle takip etti.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Gönül Sohbetleri programının ilkine Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Orhanlı Kültür Merkezi’ni dolduran vatandaşlar, ünlü ilahiyatçının programını ilgiyle takip etti. 3 ayların faziletleri hakkında bilgiler veren Hatipoğlu, “3 ayların ilki olan Recep ayındayız. Sonra Şaban ayı gelecek ve sonrasında Ramazan’a ulaşacağız. Bu 3 ayda aslında dört önemli kandil var. Allah bütün kandilleri güzel bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz, Recep ayı gelince ‘Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize bereketli kıl. Bizi Ramazan’a ulaştır.’ diye dua edermiş” dedi.

“3 ayların faziletlerinden mutlaka yararlanın”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “3 aylarda bol bol kaza namazı kılalım. Kaza namazlarının akabinde yine bu aylarda bol bol Kur’an-ı Kerim okumaya gayret edelim. Nafile namaz kılalım. Baba ve anneler evlerine gidilip ziyaret edilmeli. Bu ayın en önemli göstergelerinden birisi bol bol tövbe istiğfar etmek lazım” dedi.

Program, Ufuk Akın’ın ilahilerden oluşan konseri ve sema ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Programa katılan vatandaşlar, Tuzla’nın her bölgesinde düzenlenen, gönüllere hitap eden kültür ve sanat faaliyetleri nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.