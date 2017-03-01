“Sağlık projeleriniz, Türkiye’ye örnek oldu”

112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ’NDEN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E ZİYARET.

İstanbul Anadolu Yakası 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nden; Başhekim Dr. Murat Lafcı, Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Tolgar Gürpınar, Başhekimlik Teknik Birim Sorumlusu Fatih Demirci, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Başhekim Dr. Murat Lafcı ve beraberindekilere Kartal Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi’nin AR-GE’si olduğunu vurguladığı TAK Kartal’ın çalışma ofisini ziyaret ederek (Tasarım Araştırma Katılım) konuklarına ekibin proje ve tasarımlarını tanıttı. Daha sonra proje odasını gezen konuklar, Başkan Altınok Öz’den yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

“Sağlık projeleriniz, Türkiye’ye örnek oldu”

Başhekim Dr. Murat Lafcı, görüşmede yaptığı konuşmada: ”Sayın Başkanım, uzun yıllar cerrahlık ve başhekimlik yapmış olduğunuzdan dolayı bu konudaki hassasiyetinizi çalışmalarınıza da yansıtıyorsunuz, bunun memnuniyet verici olduğunu öncelikle söylemek isterim. Sağlık konusunda gerek Evde Ücretsiz Hemşirelik Hizmeti ile gerekse Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Projesi ile Türkiye’ye örnek bir belediye oldunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi kutluyorum.” dedi.

“Sağlıkta öncü bir belediye olarak önce insan, önce sağlık diyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin sağlığı için birçok projeyi hayata geçirdik. Okullarımızda başlattığımız ücretsiz sağlık taramaları yıl boyu devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı evden çıkamayan hastalarımız için evde hemşirelik hizmeti sunuyoruz. Hasta nakil araçlarımızla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Kartallı çocuklarımızı ön koşulsuz anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında ücretsiz sünnet yaptırıyoruz. Çocuklarımızı Hepatit B-C, AIDS vb. birçok bulaşıcı kan hastalığına karşı koruyoruz. Biz sağlıkta öncü bir belediye olarak önce insan, önce sağlık diyoruz. Çalışmalarımız, sizin de belirttiğiniz gibi büyük bir hassasiyetle devam ediyor.”