“Amacımız Kartal’la bütünleşmektir”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi’nde, Türk Kızılayı işbirliğiyle ikincisi gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası bir kez daha ilgi gördü ve takdirle karşılandı.

Ahmet Şimşek Koleji Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü kampanyalarla Kartal’da yaşayanların beğenisini kazanıyor. Aralık ayında, kolejde gerçekleştirilen birinci kan bağışı kampanyasından olumlu geri dönüşler alınınca, ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Kan bağışı, can bağışı” sloganıyla başlatılan kampanya sırasında Kartal’ın birçok bölgesini dolaşarak duyuru ve davet yaptılar. Kampanyaya Kartal’da yaşayan vatandaşlar da katıldılar.

“Amacımız Kartal’la bütünleşmektir.”

Sosyal sorumluluk projeleriyle çevreye etki etmeyi amaçladıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin, “Biz, bu projelerimizle toplum içerisinde öğrencilerimizin de bir yeri olabileceğini, topluma faydalı olabileceklerini, topluma etkinin öğrencilerden de gelebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu tür projelerimiz kapsamında toplum hizmeti yaparak kendilerini geliştiriyorlar, bireysellikten uzaklaşarak disiplinli davranışlar sergiliyorlar, başarılı oluyorlar, kendi güçlerinin farkına varıyorlar, arkadaşları ve çevreleriyle iletişimleri üst düzeye çıkıyorlar. En önemlisi de, akademik başarıları artıyor. Biz öğrencilerimizle birlikte Kartal’da güzel işler yapıyoruz, elimizden geldiğince çevremize yararlı olmaya çalışıyoruz. Amacımız Kartal’la bütünleşmektir.” dedi.