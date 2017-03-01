‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ Çok Yakında

OYUN YENİ BAŞLIYOR.

‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ ÇOK YAKINDA atv’DE!!!

Tercihleriyle başkalarının hayatını, başkalarının tercihleriyle de kendi hayatını yönlendirmek zorunda kalanların, mutluluğu arayanların ve mutsuzluktan kaçanların, hesap soranların ve yanlış hesapların hikayesi ‘‘Seni Kimler Aldı’’ pek yakında atv’de başlıyor.

Dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Fulya Zenginer, Duygu Yetiş ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor…

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı ve öykü sahibi-senaryo süpervizörü Esin Gök’ün olduğu ‘‘Seni Kimler Aldı’’ çok yakında atv’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor…

Bir Aşk ve İntikam Hikayesi:

Zehra, annesi Aynur’la birlikte, İstanbul’un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahtı Barış’a aşıktır. Barış da Zehra’ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur’un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra’nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış’ı sadece Zehra’dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat’tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren’in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.