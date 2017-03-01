Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Magazin, Manşet » ‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ Çok Yakında
‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ Çok Yakında
‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ Çok Yakında

OYUN YENİ BAŞLIYOR. 

‘‘SENİ KİMLER ALDI’’ ÇOK YAKINDA atv’DE!!!

 

 Tercihleriyle başkalarının hayatını, başkalarının tercihleriyle de kendi hayatını yönlendirmek zorunda kalanların, mutluluğu arayanların ve mutsuzluktan kaçanların, hesap soranların ve yanlış hesapların hikayesi ‘‘Seni Kimler Aldı’’ pek yakında atv’de başlıyor.

 

Dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Fulya Zenginer, Duygu Yetiş ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor…

 

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı ve öykü sahibi-senaryo süpervizörü Esin Gök’ün olduğu ‘‘Seni Kimler Aldı’’ çok yakında atv’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor…

 

Bir Aşk ve İntikam Hikayesi:

Zehra, annesi Aynur’la birlikte, İstanbul’un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahtı Barış’a aşıktır. Barış da Zehra’ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur’un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra’nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış’ı sadece Zehra’dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat’tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren’in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 15:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

BAĞLANTILAR

oz sadi Sağlık şimşek chp kadikoy proje kartalspor turkiye yardim Sancaktepe kartal ak belediyesi koleji anma maltepe huseyin tuzla mutlu kaza mac futbol yeni kartalda pendik mehmet merkezi Belediye baskan cocuk istanbul Eğitim Altinok GÜNCEL baskani ziyaret parti sultanbeyli meclis gunu ahmet yazici Spor universitesi