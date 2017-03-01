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Kartal Gazetesi » Belediye, Maltepe, Manşet » Üreterek genç kalıyorlar
Üreterek genç kalıyorlar
Üreterek genç kalıyorlar

Maltepe Huzurevi sakinlerinin el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği “Üreterek Genç Kalanlar” resim sergisi açıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sizler geçmişle gelecek arasında bir köprüsünüz” diye konuştu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan sergiye, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ressam Aydan Çelen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Maltepe Huzurevi sakinlerinin el emeği ile işledikleri eserlerin sergilendiği serginin açılışında konuşan Kılıç, “Her biriniz Mustafa Kemal Cumhuriyetinin birer abidelerisiniz. Bilgi, beceri ve tecrübe her birinizi insan-ı kamil yapmıştır. Bu kolay değil. Sizler geçmişle gelecek arasında bir köprüsünüz. Huzurevi bünyesinde yaşamını devam ettiren ve bu sergiyi bizlere sunan sizlerin tecrübesi bizler için çok gençtir. El emeği göz nuru eserler, birlikte çalışmanın ürünüdür. Anadolu insanın gülen yüzü, çağdaş yüzü, sembol yüzü Türkan Saylan’ın adını taşıyan bu kültür merkezimizde bu sergiyi açmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Galeri Maltepe salonundaki sergi, 1 Nisan 2017 Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 14:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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