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“Yaşlılar, bir toplumun hafızasıdır”
“Yaşlılar, bir toplumun hafızasıdır”

YAŞLILAR HAFTASI KARTAL’DA KUTLANDI.

 

Kartal Belediyesi, Yaşlılar Haftası’nda Kartal’da ikamet eden yaşlıları unutmadı. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kartal Gönüllüleri işbirliği ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün katılımıyla bir yemek programı düzenlendi.

 

Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan bir restaurantta düzenlenen yemeğe Başkan Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Gönüllüleri Başkanı Hülya Çimenkoyun ve 200’e yakın yaşlı vatandaş katıldı.

 

“Yaşlılar, bir toplumun hafızasıdır”

 

Yemekte bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Kartal Anneler Derneği Başkanı Kadriye anneye Allahtan rahmet dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Yaşlılar gününüzü kutluyorum. Yaşlılar; bir toplumun hafızası, ana direğidir. Yaşlıların verdiği bilgi, tecrübe ve ahlakla toplumlar ayakta durur. Bunun için sizler çok önemlisiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

 

Programın sonunda Kartal Belediyesi’nin okuma-yazma kursuna giderek okuma yazma öğrenen 65 yaşındaki Sarıtel Güney, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz için yazmış olduğu şiiri okudu.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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