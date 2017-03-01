Erkal ailesine yeni bir üye katıldı

Sanatçı İbrahim Erkal’in bir kızı daha oldu. İbrahim ve Filiz Erkal çiftinin bugün üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen kız bebeklerine Elif Su ismini verdikleri belirtildi. Erkal çiftinin çocukları olan Eralp ve Dilara’ya yeni kardeşin gelmesi evde yep yeni bir heyecan oluşturdu.