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Kartal Gazetesi » Genel, Magazin, Manşet, Sivil Toplum » Erkal ailesine yeni bir üye katıldı
Erkal ailesine yeni bir üye katıldı
Erkal ailesine yeni bir üye katıldı

Sanatçı İbrahim Erkal’in bir kızı daha oldu. İbrahim ve Filiz Erkal çiftinin bugün üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen kız bebeklerine Elif Su ismini verdikleri belirtildi. Erkal çiftinin çocukları olan Eralp ve Dilara’ya yeni kardeşin gelmesi evde yep yeni bir heyecan oluşturdu.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 13:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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