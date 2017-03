“Dönüşülmeyen mahalleleri dönüştürdük”

BAŞKAN ALTINOK ÖZ’DEN MAHALLE SAKİNLERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Soğanlık ve Gümüşpınar Mahallesi sakinleri ile Soğanlık Kültür Merkezi’nde 1101 ada 4-5-6 sayılı parsellere ilişkin planlama süreci ile yapılmış ve yapılan plan değişiklikleri hakkında bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuran Keriş, Ali Apaydın, Plan Proje Müdürü Meksude Genç, Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut katıldı.

“Dönüşülmeyen mahalleleri dönüştürdük”

Başkan Altınok Öz, her zaman vatandaşların yanında olduklarını, dönüşmek için destek verdiklerini belirterek; “Kartal’da dönüşümün önünü açmak için önce halkın bilinçlenmesi sonra da Kartal’daki dönüşümün röntgeninin çekilmesi gerekiyordu. Biz, 2009-2014 yılları arasında mevcut sitelerin veya bölgelerin üzerinde çalışalım dedik. Kartal’da 359 tane site var. Bunun 107 tanesi Uğur Mumcu’da… Uğur Mumcu’nun özelliği ne? 775’ e tabi. Yani gecekondu bölgesi… Dolayısıyla orada plan değişikliği dâhil yapılacak her türlü inşaat TOKİ’yi ilgilendiriyor. Onu bir kenara koyduk. Kalan 252 tane siteyi ne yaparız diye baktık. Arkadaşlarımız çalışma yaptı. Bunlardan 83 tanesi 2001 deprem yönetmeliğinden sonra yapıldığı için onları da bir kenara koyduk; çünkü sağlam yapıldı. Kalan 169 siteyi inceledik. Bunların bir kısmına Belediyenin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Dolayısıyla bunlar kendiliğinden dönüşebiliyor. Bir kısmının sizinkiler gibi ufak dokunuşlarla dönüşebileceklerini tespit ettik. Güney bölge planı yaparken de kuzey planları dâhil bunları dikkate alarak dönüşebilir hale getirdik. Bir de 1980 sonrası yapılan binalar, siteler var. Bunlar dönüşümde ne olacak? İnsanoğlunun üç tane temel içgüdüsü var; barınacak, beslenecek ve üreyecek. Bu barınma duygusunu nasıl hallederiz? Her akşam evimiz yıkılacak mı diye insanlar huzursuz uyuyorlardı. Tapu vererek onları önce tapu sahibi yaptık. Dönüşümün önünü açtık. Şimdi bunların içerisinde bir de siz varsınız ki, dönüştürelim dedik, yola öyle çıktık.” diye konuştu.