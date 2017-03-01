Torunlarıyla kreşte buluştular

Maltepe Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, Yaşlılar Haftası nedeniyle büyükanne ve büyükbabalarını ağırladılar.

Maltepe Belediyesine bağlı Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar, Yaşlılar Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda büyükanne ve büyükbabalarını eğitim gördükleri kreşlere davet eden çocuklar, onları unutmadıklarını göstererek, eğlencelerine ortak etti. Etkinlikte yaşlılar ile çocuklar birlikte müzik eşliğinde dans ederken, kitaplar okundu ve çeşitli faaliyetlerde bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, büyükanneler evde hazırladıkları yemekleri çocuklara ikram ederken, çocuklar da hazırladıkları hediyelerini büyüklerine verdi.