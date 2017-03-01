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Kartal Gazetesi » Belediye, Maltepe, Manşet » Torunlarıyla kreşte buluştular
Torunlarıyla kreşte buluştular
Torunlarıyla kreşte buluştular

Maltepe Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, Yaşlılar Haftası nedeniyle büyükanne ve büyükbabalarını ağırladılar.

Maltepe Belediyesine bağlı Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar, Yaşlılar Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda büyükanne ve büyükbabalarını eğitim gördükleri kreşlere davet eden çocuklar, onları unutmadıklarını göstererek, eğlencelerine ortak etti. Etkinlikte yaşlılar ile çocuklar birlikte müzik eşliğinde dans ederken, kitaplar okundu ve çeşitli faaliyetlerde bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, büyükanneler evde hazırladıkları yemekleri çocuklara ikram ederken, çocuklar da hazırladıkları hediyelerini büyüklerine verdi.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 10:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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