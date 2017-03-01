Özbek kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Fatih’te hafriyat kamyonunun çarptığı Özbekistan uyruklu genç kadın ağır yaralandı.

Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların ve iş makinesinin yardımı ile kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih’te sabah saatlerinde Vatan Caddesi’nde meydana gelen ve bir kadının ölümü ile sonuçlanan kazanın bir benzeri de Aksaray semtinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu 32 yaşındaki Nesibe Babayorova, T.A idaresindeki 34 AD 982 plakalı hafriyat kamyonunun aniden sokağa girişiyle altında kaldı. Kadını fark etmeyen kamyon sürücüsü T.A., vatandaşların bağrışları üzerine durdu.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu ancak kamyonun altında sıkışan kadın sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Çevredeki bir iş makinesinin yardımı ile hafriyat kamyonun altından çıkartılan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ayakları parçalanan ve ağır şekilde yaralanan genç kadın Nesibe Babayorova’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yenikapı’daki garaja gitmeye çalıştığı öğrenilen hafriyat kamyonu sürücüsü T.A. kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.