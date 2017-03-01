“Sultanbeyliler Artık Rahat Edecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Sultanbeyli’nin mülkiyet meselesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mülkiyet meselesinde mutlu sona gelindiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Sultanbeyli’deki kardeşlerimiz rahat edecekler, mutlu yuvalarında yaşayacaklar” dedi.

Bakan Özhaseki Sultanbeyli’de sektör temsilcileriyle buluştu. Ağırlıklı olarak inşaat sektörü temsilcilerinin katıldığı programda Bakan Özhaseki Sultanbeyli’nin mülkiyet meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 milyon metrekareye yakın hisse üzerinde de anlaşmanın sağlandığını ifade eden Bakan, ” 2 milyon metrekare üzerinde binlerce kişi oturuyor. Hisseleri elinde bulunduranlar da biraz diretiyorlardı ama işi bitirdik. Nihayetinde mutlu sonlandı. Buradaki kardeşlerimiz rahat edecekler, mutlu yuvalarında yaşayacaklar. Yalnız şunun bilinmesi lazım. Biraz önce değerli Başkanım dert yandı. Herkesin seçim öncesi mülkiyet meselesi üzerine dedikodu yaydığını ifade etti. Burada bulunan kardeşlerimiz iyi bilsinler. Tapu meselesi Türkiye’de en zor meseledir. Mahkemelerde uzayan davalar tapu davalarıdır. Yani adam öldürürler, üç beş ayda katil bulunur, cezasını verirler. Bir suç işlenir birkaç ay sonunda dava biter. Ama tapu davalarının on yıl, on beş yıl, yirmi yıl, otuz yıl sürenleri gördüm. Arkadaşlar tapu davası böyle bir şey. Yani akşam karar verilip de sabah bitecek bir şey değil. O yüzden bu konuda hiç farklı şeyler üretmeye gerek yok. Samimi olarak da başkanlarımız uğraşıyorlar. Değerli Cumhurbaşkanımızın irade ortaya koyup, bu konuda özel kanun çıkarmasıyla bu hallere geldi. Yoksa kolay kolay bitecek bir iş değildi. Hamdolsun bitti” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli’ye özel bir sempati beslediklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Özellikle bu ilçeye karşı hepimizde bir sempati vardır. Kardeşlerimiz sağ olsun bizi her seçimde yüksek oranda desteklerler. Hatta Sultanbeyli rekor kırma konusunda da birkaç ilçeyle yarışır. Böyle olunca problemi daha fazla gayret göstererek çözmek çalışıyoruz. Onu bilin. Bundan sonra geride kalan problemleri yakından takip ederek inşallah çözeceğiz” dedi.

Bakan daha sonra konuşmasında inşaat sektöründe yaşanan gelişmelere değindi ve 16 Nisan halk oylamasına dikkat çekti.