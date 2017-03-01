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Kartal Gazetesi » Magazin » 2017 MONT MODELLERİ
2017 MONT MODELLERİ
2017 MONT MODELLERİ

Montlar özelliklede ilkbahar mevsimlerinin vazgeçilemez giyim eşyalarıdır. Deri, ekose desenli,kamuflaj desenli, düz renkli montlar busenenin moda mont modellerindendir. Montlar daha çok spor giyimle uyum sağlasa da son yıllarda montlara taşlar,nakışlar, bul, boncuk, zımba gibi materyallerle her türlü kıyafete uyumsağlamaktadır. Mont daha çok bahar aylarında kullanıldığı için kumaşları çok ince ya da çok kalın olmamalıdır. Daha çok Keten kumaşlarla deri kumaşlar kullanılmaktadır. Yağmurluk kumaşından olan montlarda bu sene trend mont modelleri arasındadır.

Mont modellerinde bu yıl pastel tonlar kullanılmaktadır. Asker yeşili, pudra rengi, taş rengi ve mavinin tonları gibi… Mont Spor ayakkabıları ile spor şıklığı tercih eden bayan ve erkeklerin gözdesidir.  Birçokbayan, erkek ve çocukların üzerlerinde montları bu yılda fazlasıyla görmekteyiz. Deri montlarda bu senede her sene olduğu gibi fazlasıyla kullanılmaktadır. Özelliklede kullanılan taşlar zımbalar nakışları ile her türlü giyim tarzında hatta abiye elbiselerin üzerinde bile kullanılmaktadır.

Bu yılın en moda montlarını  http://www.dilvin.com.tr/kadin-mont-modelleri sitesinden bulabilirsiniz. Her zevke ve bütçeye uygun fiyatları cep yakmayan montları bahar çıkmadan sahip olabileceğiniz tek adres…

📆 30 Mart 2017 Perşembe 00:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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