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Kartal Gazetesi » Genel » HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖR; LOJİSTİK
HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖR; LOJİSTİK
HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖR; LOJİSTİK

Hayatınızda bir kere de olsa bir yerden bir yere mutlaka bir malzeme gönderimi yapmışsınızdır. Bu gönderilerin tamamının genel adına lojistik denilmektedir. Bu kavramı daha da ayrıntılı bir şekilde anlatacak olursak; ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin doğru bir şekilde yerine ulaştırılması sürecinde faaliyet gösteren tüm çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar genellikle kişiler ya da bu şekilde hizmet gösteren firmalarla mümkündür.

İhtiyacınız olan bir malzemenin sizden ayrılışından karşı tarafa ulaşana kadar ki devam eden süreç ancak bu çalışmalar sayesinde gerçekleşir. Lojistik işleri genellikle iki kişi ya da kurumlar arasındaki aracı olarak düşünülebilir. Tamamen bu iki noktayı memnun etmek amaçlı hizmetlerini devam ettirirler.

Her türlü akışın sağlandığı bir sektör olarak tanımlamak daha doğrudur. Bu sektörde meydana gelen yenilikler sayesinde bir malzemeyi aynı gün için de bile teslim alabilir, ya da bir bilgiye aynı dakika içinde sahip olabilirsiniz. Bu aracı kurumların hizmetleri de aracı kişiler tarafından yapılmaktadır. https://kuryem.com/lojistik/ adresi daha detaylı bilgileri görebileceğiniz bir sitedir.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 00:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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