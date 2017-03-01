Hem yakışan hem de dikkat çeken, ayrıca moda izlerini taşımayı hiçbir zaman ihmal etmeyen bir kıyafet modeli, şüphe yok ki şık bir ceket olabilir.
Gardırobunuzu renklendirmek elinizi güçlendirmek ve kıyafet konusunda alternatifinizi çoğaltmak inanın daha kolaylaştı. Ürün seçenekleriyle ver fırsatlarıyla size yardımcı olan Damat Tween,en iyi kıyafetleri ayağınıza kadar getirmeye devam ediyor.
Ceket Model Çeşitliliği
Hem çeşitli olan yeni olan modeller, seçme şansınızı daha çoğaltıyor size fırsat sunuyor. Değişkenliği gözlerden kaçmayan mükemmel modeller, özellikle ceket için kendine has bir ayrıcalık oluşturmuş gibi görünüyor.
En iyi ürün seçeneklerine ulaşmak için bu modelleri gözden geçirmek gerçekten önemli.bu ürün seçenekleri sizi daha şık gösterebilir.
Ceket Uygun Fiyatlar
Kimi zaman insanların yaşam tarzına dokunuş veya tercihlere en iyi cevap burada bahsettiğimiz kıyafet çeşitliliği, www.damattween.com kalitesinin tüm özelliklerini taşıyor.
En çok da erkekler için uygun fiyatlarıyla fark yaratan her bir ceket, kendi mevsiminin özgünlüğünü ve moda konusundaki çalışmalarını en iyi şekilde anlatıyor, dışa yansıtıyor. Seçme ve tercih etme noktasında karar sizin.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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