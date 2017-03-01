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Ceket
Ceket

Hem yakışan hem de dikkat çeken, ayrıca moda izlerini taşımayı hiçbir zaman ihmal etmeyen bir kıyafet modeli, şüphe yok ki şık bir ceket olabilir.

Gardırobunuzu renklendirmek elinizi güçlendirmek ve kıyafet konusunda alternatifinizi çoğaltmak inanın daha kolaylaştı. Ürün seçenekleriyle ver fırsatlarıyla size yardımcı olan Damat Tween,en iyi kıyafetleri ayağınıza kadar getirmeye devam ediyor.

Ceket Model Çeşitliliği

Hem çeşitli olan yeni olan modeller, seçme şansınızı daha çoğaltıyor size fırsat sunuyor. Değişkenliği gözlerden kaçmayan mükemmel modeller, özellikle ceket için kendine has bir ayrıcalık oluşturmuş gibi görünüyor.

En iyi ürün seçeneklerine ulaşmak için bu modelleri gözden geçirmek gerçekten önemli.bu ürün seçenekleri sizi daha şık gösterebilir.

Ceket Uygun Fiyatlar

Kimi zaman insanların yaşam tarzına dokunuş veya tercihlere en iyi cevap burada bahsettiğimiz kıyafet çeşitliliği, www.damattween.com kalitesinin tüm özelliklerini taşıyor.

En çok da erkekler için uygun fiyatlarıyla fark yaratan her bir ceket, kendi mevsiminin özgünlüğünü ve moda konusundaki çalışmalarını en iyi şekilde anlatıyor, dışa yansıtıyor. Seçme ve tercih etme noktasında karar sizin.

📆 30 Mart 2017 Perşembe 00:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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