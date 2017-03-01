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Bakan Kaya, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısını ziyaret etti
Bakan Kaya, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Bakan Kaya’ya sosyal hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Kaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ve beraberindekiler, Özel Çocuklar Komisyonu’na kayıtlı İrem Bütün’ün doğum günü pastasını birlikte kesti. Bakan Kaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Özel çocuklarla ve aileleri ile sohbet etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları Komisyonu, Bakan Kaya’ya el yapımı ürünler hediye etti.

 

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezinin kursiyer çocuklarına hediyeler de veren Bakan Kaya, seramik atölyesinde velilerle birlikte seramik boyadı. Aynı binadaki oyuncak atölyesinde çocuklarla birlikte oyuncak üretimine katılan Bakan Kaya ve Dr. Fatma Yazıcı, daha sonra çini atölyesinde incelemelerde bulundu.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’yı sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
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4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
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6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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