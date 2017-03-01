Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Magazin, Manşet » Beyazperdenin kadın komutanı
Beyazperdenin kadın komutanı
Beyazperdenin kadın komutanı

Güzel oyuncu Feyza Çıpa, 7 Nisan’da vizyona girecek olan Bordo Bereliler Suriye filminde Aysun Üsteğmen rolü ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Çıpa filmde kendisi gibi asker olan ve aynı zamanda Suriye’de operasyonda olan bir Bordo Bereli askerin nişanlısını oynuyor. Çıpa, “İlk kez sinema filminde bayan komutanı oynuyorum. Filmi izlemedim heyecanımı galaya saklıyorum” dedi.

Yapımcılığını 16 yapım Medya’nın yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı “Bordo Bereliler Suriye” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Filmde kadın komutanı canlandıran güzel oyuncu Feyza Çıpa ilk kez askeri bir filmde oynamanın heyecanını yaşıyor.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

BAĞLANTILAR

Sancaktepe baskan sultanbeyli koleji kadikoy meclis Sağlık universitesi mutlu cocuk ziyaret GÜNCEL gunu belediyesi istanbul ahmet huseyin Eğitim baskani turkiye kaza maltepe mac anma yardim kartalda şimşek mehmet kartalspor sadi futbol parti Spor yazici Altinok ak pendik kartal yeni proje oz tuzla merkezi Belediye chp