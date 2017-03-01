Beyazperdenin kadın komutanı

Güzel oyuncu Feyza Çıpa, 7 Nisan’da vizyona girecek olan Bordo Bereliler Suriye filminde Aysun Üsteğmen rolü ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Çıpa filmde kendisi gibi asker olan ve aynı zamanda Suriye’de operasyonda olan bir Bordo Bereli askerin nişanlısını oynuyor. Çıpa, “İlk kez sinema filminde bayan komutanı oynuyorum. Filmi izlemedim heyecanımı galaya saklıyorum” dedi.

Yapımcılığını 16 yapım Medya’nın yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı “Bordo Bereliler Suriye” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Filmde kadın komutanı canlandıran güzel oyuncu Feyza Çıpa ilk kez askeri bir filmde oynamanın heyecanını yaşıyor.