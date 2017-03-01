81 İlde Kitap Okuyoruz 2017 “İNSAN HER YERDE OKUR!” 29 Mart 2017

Geçtiğimiz 5 yılda toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yaratmak için; bir çok kişi kurum ve STK desteği, işbirliği ile kütüphaneciler, öğrenciler, akademisyenler, yazarlar, çizerler, yayıncılar, okurlar ve kamu kurumu yöneticileri ile Valilerimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürleri ve Belediye Başkanlarımızın katılımı ile vatandaşlarımızla birlikte kitap okuduk.

Her yıl Kütüphane Haftası kapsamında başarıyla gerçekleştirdiğimiz kitap okuma etkinliğinin yerel ve ulusal basın ile medyada geniş yer buldu. Okuma Kültürü’nün toplumda yaygınlaşması için önemli bir farkındalık yaratan meydanlarda sessiz kitap okuma etkinliği kültür ve kütüphanecilik camiasının sahiplenmesiyle başarı ile sürdü. Altıncı yılında kitap okuma etkinliğini artan ilgi ve destekle sürdürmeyi hedefliyoruz.

“Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yaklaşımlar”teması ile kutlanacak olan 53. Kütüphane Haftası’nın temasına uygun olarak meydanlarda, okul bahçelerinde, kütüphane bahçelerinde veya uygun iç mekânlarda, kütüphanelerde (kitap okunabilecek her yerde) ve okumanın önemine dikkat çekmek için kitap okuyacağız. Bu yıl 6.sı gerçekleşecek olan geleneksel “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliğini “İNSAN HER YERDE OKUR” sloganı ile gerçekleştireceğiz.

Etkinliğin kampanya sürecini ve koordinasyonu Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın İleri yürütecektir. Ayrıntılı bilgi, her türlü soru, görüş ve önerileriniz için kitapokuyoruz@yandex.com e-posta gönderebilir veya Aydın İleri’yi 0535 896 53 36 numaralı cep telefonundan arayabilirsiniz.

Okuma etkinliğimizin altıncısını 53. Kütüphane Haftası kapsamında, 29 Mart 2017 Çarşamba günü 81 İlde, saat 12.30 – 13.00 saatleri arasında, illerin en merkezi noktalarında, kütüphane iç mekânlarında, kütüphane bahçelerinde, okullarda, okul bahçelerinde, üniversite kampuslarında, 30 dakika sessiz kitap okuyarak gerçekleştireceğiz.