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Mesele ülkemizin geleceği meselesidir
Mesele ülkemizin geleceği meselesidir

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube her ay düzenlediği Yönetici Okulu programına Mart ayında ‘’Dünya Dengeleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Önemi’’ konulu sunumu ile Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah ÇİFTÇİ konuk oldu.

Şube Başkanı Talat YAVUZ’ un selamlama konuşması ile başlayan programda YAVUZ, hızlı gelişmelerin olduğu bir dünyada insanlığın akıl tutulması yaşadığı günlerden geçiyoruz. Daha önce 50 yılda, 100 yılda ancak olabilen değişimlerin, çok hızlı olduğuna yaşadığımız bu günlerde şahitlik ediyoruz. Bu yaşadıklarımızın bir anlamı var, bizim göremediklerimiz var, insanlık ve dünya dengeleri değişiyor. Batı medeniyeti çöktü ve yeni bir arayış içindeyiz. Bu yaşadığımız dönem tarihin kırılma noktasıdır. Ve bu sürede yaşadıklarımız bundan sonra yaşayacaklarımızdan bağımsız olmayacaktır. Dünya dengelerinin değiştiği böyle bir süreçte Türkiye referanduma gidiyor. Hem referanduma ses vermek hem de katkı sunmak adına buradayız, dedi.

 

-Dünyada neler oluyor ve arka planda neler var?

– Trump ve Obama neden kapıştı?

– İngiliz kraliçesi ne yapmaya çalışıyor, kimle kim savaşıyor?

– Almanlar neden Türkiye’ye saldırıyor?

-Cumhurbaşkanlığı sistemi bu kaotik ortamda ne anlam ifade ediyor?

gibi sorularla sunumuna başlayan Stratejist Abdullah ÇİFTÇİ,  özellikle 21. yy.’ da ki silikon vadisi eksenli gelişen dijital dünyadan, hayatımıza girenlerle ne yapılmak isteniyor, yoksa bunların arkasında başka bir akıl mı var soruları ve bu soruların cevaplarıyla sunumuna devam etti.

Geçmişte Abdülhamit’e operasyon çeken şeytani aklın bugünde, Gezi parkı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi farklı yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti’ne operasyon çekmeye çalıştığını belirten ÇİFTÇİ, özellikle sosyal medyayı kullanarak vatandaşlarımızın zihinlerini etkileyip yönlendirmeye çalışıyorlar, dedi.

15 Temmuz’da eğer feto darbesi başarılı olsaydı devletimizi İran ile mezhep savaşına sürükleyecek, PKK terör örgütünü sahneye çıkarıp iç karışıklığa sebep olacaklardı. İslam dünyasının, hem kendi içinde birbiriyle savaşacak hem de olası öngörülen Müslüman-Hristiyan savaşlarına doğru daha hızlı bir ilerleyişle karşı karşıya olacaktık, diyerek sözlerine devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde meselenin Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını vurgulayarak sözlerine devam eden ÇİFTÇİ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünya dengelerinin hızla değiştiği bugünlerde özellikle güvenlik açısından elzemdir. Devletin hızlı hareket etmesi, hızlı yönetilmesi ve içimizdeki yabancı unsurları temizlenmesi açısından çok önemlidir. Aksi takdirde geçmişteki yaşadığımız olası koalisyon hükümetleri gelirse her şey çöker ve devletimiz zor günlere kalır diyerek sözlerini noktaladı.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ferhat ÖZTÜRK, 3 No’lu Şube Başkanı Erol ERMİŞ ve 6 No’lu Şube Başkanı İdris ŞEKERCİ’ nin de katıldığı program Talat YAVUZ’ un çiçek takdimi ile sona erdi.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 16:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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