Türk motiflerine adanan bir ömür

“Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi” Pendik’te açılıyor.

Geleneksel Türk motifleri ve desenleriyle oluşturduğu çok sayıda seramik, kumaş, dokuma, kilim ve halı gibi eserleri sanat dünyasına kazandıran, geliştirdiği yeni tekniklerle geleneksel sanatı modernize eden Bige Çetintürk’ün eserleri, retrospektif sergiyle sanatseverlerle buluşturuluyor.

1930-2007 yıları arasında yaşamış sanatçıya ait eserler, Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen “Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi’yle bir araya getiriliyor. Halı, kilim ve kumaş desenlerinde tire ve noktalama tekniğini bulan, ayrıca tahta kaşıklarda halı ve kilim motiflerini ilk kez kullanan sanatçının minyatürden ahşap süslemeye kadar çok sayıda eserini bu sergide görmek mümkün olacak.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, serginin amacının bu değerli sanatçının eserlerini yeni kuşaklara tanıtmak olduğunu belirterek “Ülkemizin önemli ressamlarından biri olan Bige Çetintürk’ü rahmetle yad ediyoruz. Kendine has tarzı, sıra dışı çizgi ve yorumlarıyla oluşturduğu ve nakış nakış işlediği eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi, 31 Mart Cuma günü Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açılacak. Sergi 16 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

Bige Çetintürk (1930-2007)

Şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren Bige Çetintürk, minyatür, resim, halı konusunda kendisini geliştirmiş ve teknikler üretmiştir. Eserlerinde kullandığı “Noktalama” ve “Tire” tekniğini bulan ve Türk halı, kilim ve kumaş desenlerinde ilk uygulayan sanatçıdır. Yine tahta kaşıklarda halı ve kilim motifleri de ilk kez sanatçı tarafından kullanılmıştır. 2007 yılında vefat eden sanatçı, yurt içi ve dışında çok sergi açmış ve ödüller almış, eserleri çeşitli yayınlara konu olmuştur.

PROGRAM:

Açılış: 31 Mart Cuma Saat 14.00

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Pendik