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Türk Yıldızları Satış Ekibi İstanbul’da
Türk Yıldızları Satış Ekibi İstanbul’da

Türkiye Cumhuriyeti’nin gökyüzündeki milli takımı, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın resmi tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu TY-STORE’a ait satış aracı 01.04.2017 tarihinde İSTANBUL ilimize gelecektir. Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmının şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı’na aktarıldığı TY-STORE’a ait aracımız 15.04.2017 tarihine kadar TUZLA,PENDİK,KARTAL ve KADIKÖYmevkiinde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla bildirilir.

 

Gerekli görseller ektedir.

İstanbul Rotamız ;

1.04.2017 Cumartesi TUZLA
2.04.2017 Pazar TUZLA
3.04.2017 Pazartesi TUZLA
4.04.2017 Salı PENDİK
5.04.2017 Çarşamba PENDİK
6.04.2017 Perşembe PENDİK
7.04.2017 Cuma KARTAL
8.04.2017 Cumartesi KARTAL
9.04.2017 Pazar KARTAL
12.04.2017 Çarşamba KADIKÖY
13.04.2017 Perşembe KADIKÖY
14.04.2017 Cuma KADIKÖY
15.04.2017 Cumartesi KADIKÖY
📆 29 Mart 2017 Çarşamba 16:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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