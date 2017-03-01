Türk Yıldızları Satış Ekibi İstanbul’da

Türkiye Cumhuriyeti’nin gökyüzündeki milli takımı, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın resmi tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu TY-STORE’a ait satış aracı 01.04.2017 tarihinde İSTANBUL ilimize gelecektir. Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmının şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı’na aktarıldığı TY-STORE’a ait aracımız 15.04.2017 tarihine kadar TUZLA,PENDİK,KARTAL ve KADIKÖYmevkiinde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla bildirilir.

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İstanbul Rotamız ;