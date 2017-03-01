Türk Yıldızları Satış Ekibi İstanbul’da

Türkiye Cumhuriyeti’nin gökyüzündeki milli takımı, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın resmi tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu TY-STORE’a ait satış aracı 01.04.2017 tarihinde İSTANBUL ilimize gelecektir. Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmının şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı’na aktarıldığı TY-STORE’a ait aracımız 15.04.2017 tarihine kadar TUZLA,PENDİK,KARTAL ve KADIKÖYmevkiinde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla bildirilir.
Gerekli görseller ektedir.
İstanbul Rotamız ;
|1.04.2017
|Cumartesi
|TUZLA
|2.04.2017
|Pazar
|TUZLA
|3.04.2017
|Pazartesi
|TUZLA
|4.04.2017
|Salı
|PENDİK
|5.04.2017
|Çarşamba
|PENDİK
|6.04.2017
|Perşembe
|PENDİK
|7.04.2017
|Cuma
|KARTAL
|8.04.2017
|Cumartesi
|KARTAL
|9.04.2017
|Pazar
|KARTAL
|12.04.2017
|Çarşamba
|KADIKÖY
|13.04.2017
|Perşembe
|KADIKÖY
|14.04.2017
|Cuma
|KADIKÖY
|15.04.2017
|Cumartesi
|KADIKÖY
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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