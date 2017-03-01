Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kaldı

Fatih’te yolun karşına geçmeye çalışan 62 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Eşini gözlerinin önünde kaybeden talihsiz eş ise olayı polislere gözyaşlarına boğularak anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde muayene olduktan sonra eşi Hüseyin Çakır ile birlikte eve gitmek için yola çıkan 62 yaşındaki Arefe Çakır, trafik ışıklarına ve yaya geçidinin bulunduğu alana 30 metre kala karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Hüseyin Çakır karşıya geçmeyi başarırken talihsiz kadın Aksaray istikametinde seyreden A.H.K. idaresindeki 34 LVH 69 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri talihsiz kadını kamyonun altından çıkardı. Arefe Çakır’ın eşi Hüseyin Çakır o anları ise acılı gözlerle izledi. Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Eşini gözünün önünde kaybeden Hüseyin Çakır, olayı polis ekiplerine gözyaşlarına boğularak anlattı.

Kazanın ardından kamyon şoförü A.H.K. gözaltına alınırken, olay yerine gelen Arefe Çakır’ın çocukları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.