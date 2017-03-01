Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kaldı

Fatih’te yolun karşına geçmeye çalışan 62 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Eşini gözlerinin önünde kaybeden talihsiz eş ise olayı polislere gözyaşlarına boğularak anlattı.

 

Edinilen bilgiye göre, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde muayene olduktan sonra eşi Hüseyin Çakır ile birlikte eve gitmek için yola çıkan 62 yaşındaki Arefe Çakır, trafik ışıklarına ve yaya geçidinin bulunduğu alana 30 metre kala karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Hüseyin Çakır karşıya geçmeyi başarırken talihsiz kadın Aksaray istikametinde seyreden A.H.K. idaresindeki 34 LVH 69 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri talihsiz kadını kamyonun altından çıkardı. Arefe Çakır’ın eşi Hüseyin Çakır o anları ise acılı gözlerle izledi. Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Eşini gözünün önünde kaybeden Hüseyin Çakır, olayı polis ekiplerine gözyaşlarına boğularak anlattı.

 

Kazanın ardından kamyon şoförü A.H.K. gözaltına alınırken, olay yerine gelen Arefe Çakır’ın çocukları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 15:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

BAĞLANTILAR

Belediye Sancaktepe turkiye kaza proje şimşek maltepe parti kartalspor mac mutlu yeni ak kadikoy sultanbeyli anma chp yazici Eğitim istanbul tuzla universitesi Sağlık GÜNCEL ziyaret futbol kartalda koleji gunu meclis huseyin yardim Altinok baskan oz kartal merkezi ahmet Spor belediyesi cocuk baskani sadi pendik mehmet