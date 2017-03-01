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Tiyatro festivalinde komedi fırtınası
Tiyatro festivalinde komedi fırtınası

Bu yılın en iddialı komedi oyunları arasında gösterilen “Ayrılık”, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Maltepe Belediyesi’nin 2. Tiyatro Festivali kapsamında gösterimi yapılan oyunda, tiyatro dünyasının iki ünlü oyuncusu Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış sahne aldı. Karikatürist ve yazar Behiç Ak’ın yazdığı oyunda, ayrılmış bir çiftin evlilik ve ayrılık süreçleri anlatıldı. Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. İçeriğiyle kimi zaman şaşırtan oyunda, bolca güldürüye ve ironiye yer verildi. Günümüz ilişkilerine de farklı bir pencereden bakılan oyun sürükleyici ve akıcı anlatımıyla büyük ilgi topladı.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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