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Terör zanlısının evinden tarantula çıktı
Terör zanlısının evinden tarantula çıktı

İstanbul’da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahsın evinde anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olan değişik tür ve ebatlarda 15 örümcek ele geçirildi.

Aralarında en tehlikeli örümcek olarak bilinen tarantula cinsinin de bulunduğu örümceklerin ne amaçla beslendiği araştırılıyor.

 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Facebook üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan A.D. isimli şahsı tespit etti. Şahıs, 11. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden Sancaktepe’de yakalandı. “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler jandarma ekiplerini şoke etti. Zanlının evinin alt katında bulunan odada farklı ebatlarda 25 adet şeffaf saklama kabının içerisinde 15 adet değişik cins ve boyutlarda anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olduğu bilinen örümcek türleri ile çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirildi. Örümcekler arasında en tehlikeli örümcek olarak bilinen tarantula cinsi ile parahybana, irmina, ormata, trip ve manto cinsi örümcekler olduğu belirlendi.

 

A.D. isimli şahsın örümcekleri beslemek için hamamböceği, kurt ve ölü örümcek kullandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, odada ayrıca çok sayıda yumurta ve 1 adet şırınga buldu.Yurda sokulması, satılması ve bulundurulması yasak olan tarantulalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Parklar Şefliğindeki görevlilere teslim edildi.

30 dakikada öldürüyor

Canlı tarantulaların bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, İstanbul’dta ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini dile getirdi.

 

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.D., sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 13:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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